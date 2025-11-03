La terminante decisión de Gonzalo Gerber ante la romántica foto de Dai Fernández y Nico Vázquez

nico vazquez dai fernandez foto juntos restaurante

"Amor en el aire. Nico y Dai acaramelados en la noche porteña. #LAM", se expresó en el posteo al mostrar la imagen de los dos actores sentados y charlando al frente de un ventanal de un restaurante mientras él le acariciaba la espalda.

Lo cierto es que ante esta postal del amor, Gerber, ex de Fernández, tomó una drástica determinación desde las redes sociales al dejar de seguir tanto a Nico como a su ex pareja, luego de que la relación fue blanqueada y ya se muestran juntos en público.

Incluso apenas se conoció de la separación de Dai Fernández trascendió que Gerber estaba muy mal por el final del vínculo. Lo concreto es que desde la virtualidad decidió distanciarse más de su ex y del actor tras el confirmado inicio de relación, tomando aún más distancia para poder rehacer su vida.

gonzalo gerber dejo de seguir a nico vazquez y dai fernandez

gonzalo gerber dejo de seguir a nico vazquez y dai fernandez 2

Qué dijo Gimena Accardi del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Gimena Accardi habló en SQP (América Tv) por primera vez del romance entre su ex marido Nico Vázquez y Dai Fernández, quienes son compañeros de teatro en la obra Rocky.

"Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él. Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera", señaló la actriz.

"Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto", añadió en charla con Yanina Latorre.

Y sobre la fecha del inicio de romance entre ellos, Gimena Accardi sentenció con una sonrisa y pícara: "Jamás sospeché, se que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora".