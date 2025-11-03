La terminante decisión de Gonzalo Gerber ante la romántica foto de Dai Fernández y Nico Vázquez
Luego de la filtración de una imagen de Dai Fernández y Nico Vázquez juntos, el ex de la actriz Gonzalo Gerber tomó una drástica acción que sorprendió a todos.
3 nov 2025, 11:40
La terminante decisión de Gonzalo Gerber ante la romántica foto de Dai Fernández y Nico Vázquez
Dai Fernández y Nico Vázquez pasaron de ser compañeros de trabajo en la obra Rocky a vivir algo más que una fuerte amistad después de que ambos terminaron con sus anteriores relaciones.
El actor se divorció de Gimena Accardi tras 18 años juntos después de que ella confirmó públicamente que le fue infiel mientras que al poco tiempo Dai se separaba de Gonzalo Gerber luego de siete años de noviazgo.
A las pocas semanas se instaló después el rumor de vínculo afectivo entre Vázquez y Fernández, algo que después terminó confirmando el propio actor.
Lo cierto es que el fin de semana se conoció una imagen romántica de Nico y Dai que publicó la cuenta en Instagram del programa LAM (América Tv).
"Amor en el aire. Nico y Dai acaramelados en la noche porteña. #LAM", se expresó en el posteo al mostrar la imagen de los dos actores sentados y charlando al frente de un ventanal de un restaurante mientras él le acariciaba la espalda.
Lo cierto es que ante esta postal del amor, Gerber, ex de Fernández, tomó una drástica determinación desde las redes sociales al dejar de seguir tanto a Nico como a su ex pareja, luego de que la relación fue blanqueada y ya se muestran juntos en público.
Incluso apenas se conoció de la separación de Dai Fernández trascendió que Gerber estaba muy mal por el final del vínculo. Lo concreto es que desde la virtualidad decidió distanciarse más de su ex y del actor tras el confirmado inicio de relación, tomando aún más distancia para poder rehacer su vida.
Qué dijo Gimena Accardi del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández
Gimena Accardi habló en SQP (América Tv) por primera vez del romance entre su ex marido Nico Vázquez y Dai Fernández, quienes son compañeros de teatro en la obra Rocky.
"Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él. Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera", señaló la actriz.
"Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto", añadió en charla con Yanina Latorre.
Y sobre la fecha del inicio de romance entre ellos, Gimena Accardi sentenció con una sonrisa y pícara: "Jamás sospeché, se que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora".