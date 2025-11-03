La picante reflexión de Paula Robles ante la grave amenaza que recibió Juana Tinelli: "Huye del..."

Sin dar nombres específicos, la ex del conductor subió un posteo citando una frase de Oscar Wilde que decía: "El egoísmo enferma. El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere".

Y luego sumó otra reflexión de Alejandro Jodorowsky que decía: "Huye del egoísta. Cuando la madre tiene hambre de ser única, se come a cualquiera".

En ambas publicaciones Paula Robles hizo mención al egoísmo y siembra aún más misterio en torno a la interna en el clan Tinelli. Cabe recordar que Paula y Marcelo se separaron en 2009 y siempre mantuvieron una gran relación como familia, siendo padres de Juana y Franscisco.

paula robles posteo tras la denuncia de juana tinelli

paula robles posteo tras la denuncia de juana tinelli 2

El particular video que subió Paula Robles ante la amenaza a Juana Tinelli

Paula Robles, ex de Marcelo Tinelli, compartió en sus historias de Instagram un video de la australiana Merran Poplar, donde se escucha: “En general queremos cambiar a las otras personas y las cosas que están pasando”, comienza a narrar.

“Hay otro mundo en el que sí tenemos posibilidades de hacer, tomar decisiones e influir en la situación. Es muy importante tener en claro cuando hablamos del ‘uso de uno mismo’, qué cae dentro de nuestro ámbito de influencia, qué podemos dirigir y qué no”, se escucha luego decir en la charla que eligió compartir Robles.

En el posteo, la ex del conductor remarcó la idea de diferenciar “aquello que está dentro de nuestro ámbito de influencia y aquello que no podemos controlar”, en un momento especial para su hija Juana, quien recurrió a las redes sociales con desesperación ante una amenaza que recibió por ser hija de Tinelli, de quien cuestionó fuertemente su accionar.

"No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que por esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responzabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad", enfatizó Juana criticando los manejos de su papá.