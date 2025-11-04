Piden analizar el teléfono que Juanita Tinelli no entregó a la Justicia y se generan dudas: "Borró la llamada"

En esa línea, la periodista comentó: "Ustedes saben que ella borró la llamada. No sé, se le fue, no le aparece ahora. No le quedó el número. En realidad sería un privado, pero van a tratar de rescatarla y le van a peritar el teléfono".

"El tema es que Juanita la derivaron acá a la unidad fiscal y no dejó el teléfono. Entonces, lo que necesita el fiscal es el teléfono para peritarlo. El fiscal ya pidió a las empresas de telefonía celular el listado de llamadas entrantes al teléfono de Juanita para ver dónde estaban ubicadas las antenas”, continuó detallando.

La cronista explicó que la supuesta llamada que dijo recibir Juanita Tinelli “ocurrió el 29 de octubre" y que "eso es muy fácil para las empresas de telefonía celular de saber exactamente la llamada que ella recibió a tal hora, se efectuó desde Capital, desde José León Suárez, desde San Isidro, desde Rosario, de Córdoba, de donde sea”.

“Por ahora, el fiscal se maneja con el doctor Villanueva, que es el abogado de Juanita, y más adelante sí podrán citarla. Hoy no hay fecha de citación, porque primero tenés que tener todas las medidas de prueba”, remrcó Mercedes Ninci sobre el actual estado de la investigación.

Embed

La fuerte respuesta de Cande Tinelli a su hermana Juanita tras su escandaloso posteo

La interna en la familia de Marcelo Tinelli se destapó como nunca y de manera impensada tras el posteo del fin de semana de Juanita Tinelli donde contó que había recibido amenazas, que vivía con miedo y culpó a su papá por sus acciones.

En ese escandaloso contexto, Cande Tinelli disparó con munición pasada contra su hermana Juanita a través de sus redes sociales luego de un tremendo posteo de la joven.

"Intentar vivir sin mi papá aunque él esté con vida, es la elección de vida más difícil que me ha tocado aprender", lanzó picante Juanita en medio de la tirante relación con su padre.

Si bien Cande Tinelli le aseguró a Pochi de Gossipeame que "nunca tuvo mucho vínculo" con su hermana menor, la tatuada respondió de manera firme desde la virtualidad ante el escándalo familiar que destapó la joven.

"Perdí el miedo a quedarme sola desde que me di cuenta que hago todo sola desde hace mucho tiempo", disparó picante Cande desde sus historias en clara referencia al posteo de su hermana Juanita y defendiendo a Marcelo Tinelli.

juanita posteo 1