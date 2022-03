Divas Play: las 4 argentinas que lideran con sus jugadas fotos en el sitio para adultos

florencia-peña-silvina-luna-plataforma-erotica.jpg

La primera en meterse en este negocio fue Flor Peña. En Instagram ya venía jugando con su cuerpo y su sensualidad, solo necesitaba ir más allá y lo hizo. Todas las semanas, la actriz y conductora publica en sus redes sociales un avance de lo que es la producción que ha armado para Divas Play.

Silvina Luna también se unió a Divas Play. Además de fotos y videos en los que aparece sola, también hizo una producción junto a Florencia Peña que enloqueció a muchos hombres y mujeres.

Silvina Escudero, que trabaja en Sex, también busca sacar rédito creando contenidos para adultos. En las últimas semanas se la ha visto muy activa subiendo fotos y videos y mostrando adelantos en las redes sociales.

Adabel Guerrero también se unió al grupo de famosas que buscan un rédito económico a través de fotos y videos para adultos en Divas Play. Y otras de las últimas en sumarse fue Cande Tinelli. Veremos cómo le va en los próximos días a la hija de Marcelo.

Silvina Escudero

Se filtraron fotos que Adabel Guerrero hizo para una plataforma de adultos, Divas Play

Adabel Guerrero super hot. La reconocida bailarina vuelve a Sex en Gorriti Art Center, el espectacular show dirigido por José María Muscari y además redobla su apuesta en el mundo erotico y ya es parte de la plataforma Divas Play.

Luego de ser madre y con el correr de los años la artista se anima a mostrar su cuerpo a través de fotos sensuales que solo el público mayor de 18 años puede ver a través de una suscripción en su perfil de Divas.

Adabel Guerrero

“Hace algunos meses volví a encontrarme con mi lado más sexual y potencie mi deseo, lo prohibido, por eso me sume a DIVAS PLAY. En mi perfil muestro y juego mucho con todo lo que en las redes sociales tradicionales no se puede subir. Es un lugar donde me siento cómoda y género contenido muy hot para mis seguidores y vean mucho más de lo que ya conocen”, remarcó Adabel.

Para suscribirte a su canal se debe ingresar a divasplay.com/adabelguerrero y ella brinda más info en su cuenta de Instagram.

Adabel Guerrero