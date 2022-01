La figura que reemplazaría a Florencia Peña tras su renuncia a Telefe

Georgina Barbarossa.jpg Si bien falta definir el formato, Georgina Barbarossa será la figura que se haga cargo de las mañanas de Telefe este 2022.

Pero según pudo saber PrimiciasYa.com, lo que por estas horas analizan minuciosamente las autoridades de Telefe, dado que Georgina Barbarossa ya tenía su contrato firmado con el canal para este año, es si el ciclo de las recetas de cocina que la actriz ya había comenzado a grabar antes a fines de 2021seguirá tal cual estaba pensado desde un principio o sufre una modificación en su formato, lo reacomodan y lo convierten en un magazine.

Por lo pronto, la vía de comunicación entre Telefe y Georgina Barbarossa es telefónica debido a que la actriz está instalada en Villa Carlos Paz haciendo temporada teatral hasta el 7 de marzo con la comedia Una noche en el hotel. Motivo por el cual hasta ese entonces la actriz y conductora no puede hacer nada al respecto. Mientras tanto, Florencia Peña se comprometió con el canal a seguir con Flor de equipo durante febrero a pesar de que tenía pensado concluir el ciclo a fin de este mes.

¿Marcha atrás en la llegada de Ángel de Brito a Telefe?

Cuando todo parecía indicar que el periodista de espectáculos Ángel de Brito tenía todo cocinado para desembarcar en marzo en las mañanas de Telefe surgió un complejo obstáculo que podría dejarlo fuera de pantalla, al menos la de Telefe. Así lo aseguraron los periodistas Pablo Montagna y Laura Ubfal en las últimas horas.

Si bien el primero posteó desde su cuenta de Twitter enigmáticamente un emoji de cubo de hielo y un ángel, la segunda informó con nombre y apellido que las negociaciones entre Telefe y la productora Mandarina -que es con quien el periodista tiene contrato- en este momento están congeladas en lo que respecta al desembarco de Ángel de Brito al canal de las pelotitas.

tw montagna De Brito congelado.jpg

Así las cosas, Ubfal detalló el inconveniente surgido en las últimas horas: "legales del Grupo Clarín, en nombre de El Trece, habría mandado una carta documento a ViacomCBS alertando la posible similitud del formato de LAM". Es por eso que ante este alerta legal, la gente de Telefe habría decidido no seguir con las conversaciones, al menos por el momento, que ya estaban muy avanzadas al punto tal que sólo restaba la firma del contrato.

Ante lo sucedido, ahora habrá que ver si las partes logran destrabar la situación para que Ángel de Brito desembarque finalmente en la pantalla de Telefe en el mes de marzo modificando el formato quizás, o la productora que lo tiene contratado deberá salir a buscar otro canal para que el periodista no se quede sin pantalla este 2022. Seguramente el ex conductor de LAM no se esperaba esta jugada del canal del solcito, ya que en todo momento aseguró mantener la mejor de las relaciones con las autoridades a pesar de su decisión de abandonar esa emisora.

En tanto, consultado por PrimiciasYa.com sobre el tema, Ángel de Brito por el momento no se expidió sobre la cuestión.