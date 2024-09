Doris Del Valle festejó su cumpleaños de una menra muy especial: las fotos

A pesar de que define a si misma como alguien no está pendiente de los festejos, Doris hace una pausa y reconoce lo lindo que lo pasó en la celebración: "me voy a creer todo lo que me dicen, porque me han hecho saber que soy una muy buena amiga y compañera de trabajo", cuenta la actriz entre risas.

Durante la charla comentó distintos momentos emotivos de la fiesta, en la que pudo disfrutar de la compañía de su familia, y dijo que "luego de una trayectoria profesional uno disfruta cuando los amigos y compañeros de trabajo le mandan palabras tan lindas, porque en definitiva todos somos una gran familia", afirma.

La actriz, que comenzó su carrera profesional en 1955 y trabajó hasta la pandemia, comentó estar satisfecha por lo realizado durante ese tiempo de actividad profesional y remató diciendo "debo haberme portado muy bien este año porque he recibido muchísimo afecto de compañeras y compañeros de todos los tiempos y de todas las edades".