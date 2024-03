Duki sorprendió al contar qué hace para demostrarle su amor a Emilia Mernes: "Es re romántico"

Embed

"Para careta... no me hagas quedar mal a mí", exclamó Migue. "Estoy hablando de lo que se conoce normalmente. El hombre es muy forro porque se aprovechan de lo que es romántico. La mayoría de los hombres no son románticos... son terribles boludos", acotó.

En ese sentido, Duki definió lo que para él es un gesto verdadero de romántico. "Para mí romántico es levantarse a la mañana para limpiar la pis y la cara de Roma (la mascota de Emilia) para que no lo tenga que hacer ella, como pasó hoy. Eso es romántico", concluyó.

La pregunta sobre Javier Milei que incomodó a Emilia Mernes y se volvió viral: el video

Mientras aguarda lo que será su gran show en el estadio de Estadio Vélez Sarsfield del 12 y 13 de octubre, Emilia Mernes se encuentra de gira por Europa promocionando su último disco .MP3.

En su visita por España, a la artista nacida en Nogoyá la descolocaron en plena conferencia de prensa cuando un fanático que se había acercado a verla le consultó por el gobierno de Javier Milei.

“Los argentinos pueden sufrir recortes por el nuevo gobierno de Milei. Como mujer, argentina y artista, ¿Cómo estás viviendo está situación?”, le consultó la fanática ante la mirada con total sorpresa de la cantante al escuchar esa pregunta.

Al instante, una de las personas que trabaja en su equipo tomó la voz y le aclaró a quien preguntó que Emilia no se referirá a temas políticos. "Disculpa", le dijo la persona del staff de la cantante. Y la artista de 27 años sonrió un tanto nerviosa por la situación.

“No, está bien, lo entiendo”, respondió la fanática. Lo cierto es que ese fragmento de la conferencia de prensa se volvió viral en las redes sociales.

