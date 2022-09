Dura respuesta de Matías Defederico cuando le dijeron que se vaya del país, en medio del conflicto con Cinthia Fernández

Matias Defederico posteo 1.jpg

Así, en medio de toda esta penosa situación, hace unas horas el ex futbolista compartió desde sus redes tres postales donde se lo ve tomando sol, a modo de despeje, bajo el título "Carrete dominguero en lo del viejo". Pero claro que las reacciones y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar con mensajes de todo tipo referidos a su enfrentamiento con la madre de sus hijas.

"La verdad, te compadezco... Yo me iría del país, es la única forma que vas a vivir tranquilo", le escribió una usuaria en clara referencia a los ataques de su ex. Y si bien mayormente Defederico no suele responder este tipo de comentarios, éste no lo dejó pasar y reaccionó respondiendo con su corazón. "¿Sin ver a mis hijas? Ni loco. Prefiero morir en este infierno, al lado de ellas... ¡Siempre!", aseguró Matías, tajante.

Matías Defederico explotó contra Cinthia Fernández y fue muy duro

Desde que llegó de Punta Cana, Cinthia Fernández parece que sólo se encontró con problemas. Luego de que la madre de Matías Defederico, Analía Frascino, hable con PrimiciasYa y ataque sin mesura a la mamá de Charis, Bella y Francesca, la panelista salió con los tapones de punta y le respondió.

Cinthia desmintió los dichos de su exsuegra, quien entre otras cosas afirmó que la "quieren echar del colegio a las niñas", y afirmó que la llevará a la Justicia. “Analía Andrea Frascino vas a tener que probar todo en la Justicia. Sos realmente la peor miseria de persona que existe”, escribió Fernández en sus Instagram Stories.

Y quien se sumó ahora al ring, es Matías Defederico en primera persona, quien también desde sus stories se manifestó en contra de la madre de sus hijas.

“(Cinthia) me suspendió el régimen de visita ahora porque se siente víctima. No estoy notificado de nada y así siempre, hace y deshace a su antojo”, comenzó diciendo Defederico y, además, compartió una captura de su charla por WhatsApp con su exsuegra y madre de Cinthia, Johana. “¡Estoy cansado de esta mujer que se la da de buena persona y es la única traba en la vida con mis hijas! No se puede vivir más así, no lo tolero más”, agregó, dejando en claro que piensa tomar cartas en el asunto.