Durísima acusación y advertencia de Fernanda Vives contra otra famosa: "Vieja macumbera"

“Sos una vieja put.. macumbera y todos en el pueblo lo saben!”, lanzó la rubia en su cuenta de Instagram junto a un emoji de sorpresa. Y luego en otro mensaje expresó: “Feliz navidad para vos, que te comiste a Papá Noel y todos los renos. Vos y toda tu cría”.

Luego agregó un emoji de una carita haciendo un guiño dejando en claro que muchos saben a quién iban dirigida sus picantes palabras.

Berardi contó que sabe la historia detrás de estas filosas publicaciones de Fernanda Vives: “Hay una famosa que denunció, sin dar el nombre pero yo lo sé, a una persona que hace macumba o magia negra. Si lo cuento es un escándalo. Por eso en la producción me dicen que espere un poco", detalló.

Y cerró: “Mañana lo voy a decir. Se va a armar una... Sabés el bolonqui que se arma después de contarlo”.

El crudo relato de Fernanda Vives tras la condena contra La Tota Santillán por violencia de género

se conoció que el referente de la movida tropical, Daniel La Tota Santillán, fue condenado a 5 años y medio de prisión luego de la denuncia por violencia de género de parte de su ex, Sol Fiasche.

En LAM, Ángel de Brito entrevistó a Fernanda Vives, que fue la primera mujer que denunció al ex conductor por violencia. "Viví cosas terribles. Hay episodios que prefiero no contar por mis hijos", afirmó.

La ex vedette se mostró aliviada luego de haber acompañado la lucha de las ex parejas de Santillán. "El tema ahora no soy yo, son las mujeres que vinieron después", señaló.

"Cuando hablé eran hechos prescriptos. Yo hablé en 2017 y conté hechos de 2005. Lo hice porque consideraba que podía marcar una línea en lo que estaban viviendo las chicas que lo denunciaron en 2016", recordó.

Visiblemente movilizada, Vives expresó que no puede creer que la Justicia no la escuchó. "Lamento que no se me haya escuchado y se hayan sumado más víctimas", sostuvo.

Ángel de Brito le preguntó si el conductor tenía problemas de adicciones cuando estaban en pareja. "Nunca lo vi consumir. Sí tenía un problema con el juego. Cuando me cagaba a piñas era consciente", remarcó.

Por último, Vives indicó que un día pudo enfrentarlo y fue algo liberador. "Hace tres años estábamos en la peatonal de Mar del Plata y lo fui a buscar. Necesitaba tener un cara a cara. Él estaba sentado en una banqueta. Me bajé el barbijo, lo insulté y le dije: ¿qué me dañaste tanto?'. Mi marido me decía: 'calmate'. Pasan tantos años y quedas herida para toda la vida. Te queda una cicatriz, que no se puede explicar", sentenció.