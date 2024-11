Duro cruce entre Mimi Alvarado y el VAR en el Cantando 2024: "Malagradecido"

Enojadísima, Mimi le respondió: "Yo te la peleo, pero cuando lo siento injusto. Porque ella en la gala que peor nos llevamos me puso neutro y hoy me puso -3. Tú tienes algo personal conmigo. En otras, canté peor que ahora, ahora me dices que avancé. Es incoherente todo lo tuyo. Eres la más incoherente del mundo".

"Y tengo otra cosita para mostrarte que tú sí eres imuy ncoherente y tengo videos y cositas, no me hagan mostrarlo ahora, porque no da. Mañana, pasado, después te lo digo. Buenas noches, América, chau, chau, chau", agregó furiosa la dominicana.

Luego, le dio la devolución Pachano. "Se me explotaron los pochoclos y los tengo inflados. Mucha charla, densa, pesada, amasada. Todo es sarasa", opinó el bailarín cansado de la actitud de Mimi.

Inmediatamente, Alvarado le respondió: "Perfecto, Pachano. En maquillaje destruiste muchas cosas". "Yo me divierto con vos, pero te voy a dar un consejo... no me grites", siguió Pachano.

"Yo no te estoy gritando, los dominicanos hablamos alto, perdón por ser dominicana. Y perdón por esperarte cinco horas en un sitio de hamburguesas", disparó Mimi.

"La gente no entiende nada de la hamburguesa. No tenés nada que explicar raro. Me bajé a comprar una hamburguesa, me senté, la comí, y si me esperaste en el auto, jodete por naboleti", le contestó ofendido Pachano.

"Tres horas y me dejaste esperando como una esclava. Malagradecido", le gritó Alvarado irritada.

El mal momento de Luisa Albinoni en el Cantando 2024: "Hay que salir de igual forma"

Este martes Luisa Albinoni se presentó en el Cantando 2024 (América) y a finalizar su interpretación de Esta tarde te vi llover se supo que la actriz estaba con problemas en la voz.

“Sos tan divina, sos una artista tan linda que sé que estabas mal de la voz, me contaron, pero no dijiste nada, saliste, y le pusiste toda la onda. Tenés una simpatía y un amor por lo que haces, que te sale por los poros”, expresó Flor Peña al ver la emoción de Luisa.

Luego, Nacha Guevera comenzó con las devoluciones y remarcó: “¿Estuviste incómoda mami, no?”. Ante eso, la participante confesó: “Estoy totalmente disfónica. Tuve que bajar dos tonos".

“Quiero decir una sola cosita. Yo he estado en otros Cantando y me sorprendió que hoy vino Luisa y me dijo 'vengo de un avión, me tosieron atrás, estoy mal, pero vamos a salir igual'. No me ha pasado nunca, no recibir ni un problema en estos casos”, acotó el coach.

Movilizada por la situación, Luisa aseguró: “Creo que es lo mínimo que puede hacer una persona artista. Hay que salir igual forma. No hay justificación”.