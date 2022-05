El accidente de tránsito que tuvo Nazarena Vélez: "Choqué una..."

"Choqué una moto", comenzó la panelista, a su vez aclaró: "Pero sin una persona arriba y me asusté eh, me asusté bastante, aparte también estaba Titi arriba del auto y la señora que era la dueña salió de la farmacia y empezó a putear, empezó a los gritos".

En ese momento Ángel de Brito le dijo que la habían grabado, a lo que ella confirmó, por lo que el

conductor a modo de broma comentó que aquel que tuviera el video del accidente de Nazarena podía mandarlo a las redes sociales del programa.

"Fue a las cinco y media de la tarde, cuando fui a buscar a Titi al colegio. Yo estaba estacionada y la señora estacionó en la salida de una estación de servicio, o sea yo nunca pensé que había algo ahí, entonces no vi a la moto, siento y después cuando salgo, claro, sentí el golpe", remarcó la madre de Barbie y el Chyno Agostini.

Nazarena Vélez cerró su relato: "Casi me muero (porque pensó que se trataba de una persona a quien chocó). La señora salió y me puteó, yo le decía 'bueno tranquila, dame los papeles te doy los papeles, no pasa nada', cuando se dio cuenta que era yo, siguió puteando y quería irse a las piñas, le dije 'chupala, y me fuí'".

La profunda reflexión de Nazarena Vélez sobre el consumo de anfetaminas

Durante gran parte de su carrera, Nazarena Vélez sintió la presión de tener un cuerpo envidiable. La exposición mediática y las reglas del mundo del espectáculo la llevaron a un nivel de muchísima autoexigencia.

En una entrevista con Infobae, la integrante de LAM (América TV) recordó que fue adicta a las anfetaminas y tenía una obsesión por lograr una figura perfecta.

"De la adicción a las anfetaminas no me recuperé. Es una lucha diaria. Es como la cocaína", afirmó la ex vedette y reveló que tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder alejarse del consumo de ese fármaco.

"Yo creo que muchas veces en las adicciones uno se tiene que obligar a dar ese paso y decir: 'Basta'", agregó.

Nazarena remarcó que tomó la decisión de cuidarse y alejarse del consumo de anfetaminas por el amor a sus hijos. "Gracias a Dios me di cuenta de que me podía morir, y no me quiero morir, no al menos todavía, quiero ver a mis hijos, a los tres, crecer y que me hagan abuela, si ellos quiere", reflexionó.

Por último, la ex vedete explicó que hace tiempo dejó atrás los estrictos cánones de belleza. "Hace tres años decidí no pesarme más y empecé a morfar libremente. Un día me saqué una foto y se me vio un rollo birrero que tengo y dije: 'La voy a subir'. Y a partir de ahí dije: “En Instagram voy a mostrar lo que me está pasando también”, sentenció.