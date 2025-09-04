La contundente respuesta de Fede Bal al palito de su ex Sofía Aldrey sobre Evelyn Botto

Luego de confirmar su vínculo con Evelyn Botto, Fede Bal se refirió este jueves a los dichos de su expareja Sofía Aldrey en el programa Sálvese quien pueda (América TV).
En el programa de Yanina Latorre, Fede Bal habló tras los dichos de Sofía Aldrey y defendió su vínculo con Evelyn Botto.
"Yo no hablo de mis ex", disparó el hijo de Carmen Barbieri cuando el cronista Rodrigo Bar le mencionó que Aldrey había asegurado que la locutora “siempre lo persiguió”.
Con tono desafiante, Bal se preguntó: "¿Yo alguna vez hablé de mis exnovias?", y luego intentó explicar cómo surgió su vínculo con Evelyn: "Ella ocupaba un lugar en Perros (de la calle) muy divertido. Entonces cuando estaba ella al principio empezamos a jugar, un día fue en pandemia y le dije 'che, Evelyn qué divertida'. 'Sí, es lo más', me dijo", argumentó el actor.
El periodista le recordó una frase que él mismo había dicho minutos antes: "Recién me dijiste 'a veces cuando yo estaba en pareja teníamos que dejar de hablar (con Evelyn)', quizás era por los celos de una pareja". A lo que Bal respondió reflexionando sobre los límites de la amistad: "Es raro, ¿o no? Tengo amigas, pocas, y el vínculo de amistad entre hombre y mujer a veces me lo confundo, entonces es como raro estar en pareja y hablar con otras mujeres. En ese momento no hablaba con Evelyn".
Con estas declaraciones, Fede Bal intentó poner paños fríos a la controversia, aunque sin negar que su relación con Botto comenzó en un contexto que podría haber generado tensiones.
Sofía Aldrey, expareja de Fede Bal, rompió el silencio en LAM (América TV) y habló sin filtros sobre el hijo de Carmen Barbieri. En medio de la conversación, lanzó una filosa declaración sobre Evelyn Botto, quien sería la nueva novia del actor: “Ella siempre lo persiguió”, aseguró.
Todo comenzó cuando el cronista Santiago Riva Roy le mencionó que Bal estaría iniciando una relación con la locutora. “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, recordó Sofía, dejando entrever que la historia entre ellos no es nueva.
Aldrey agregó más detalles sobre el vínculo: “De hecho, una vez él, me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”, insinuando que la tensión con Botto ya existía desde antes.
Luego, rememoró un episodio puntual que marcó su memoria: “¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, relató.
Más adelante, Sofía dejó en claro su postura sobre la fidelidad en las relaciones. Aunque reconoció que la responsabilidad recae en quien está en pareja, fue contundente: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”.
En ese momento, el periodista lanzó una frase provocadora: “Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”. A lo que Aldrey respondió con humor y distancia: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, dijo entre risas, dejando entrever que Fede Bal no tiene problemas para iniciar nuevos romances.