La contundente respuesta de Fede Bal al palito de su ex Sofía Aldrey sobre Evelyn Botto

Con estas declaraciones, Fede Bal intentó poner paños fríos a la controversia, aunque sin negar que su relación con Botto comenzó en un contexto que podría haber generado tensiones.

El filoso comentario de Sofía Aldrey a Evelyn Botto que dio que hablar

Sofía Aldrey, expareja de Fede Bal, rompió el silencio en LAM (América TV) y habló sin filtros sobre el hijo de Carmen Barbieri. En medio de la conversación, lanzó una filosa declaración sobre Evelyn Botto, quien sería la nueva novia del actor: “Ella siempre lo persiguió”, aseguró.

Todo comenzó cuando el cronista Santiago Riva Roy le mencionó que Bal estaría iniciando una relación con la locutora. “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, recordó Sofía, dejando entrever que la historia entre ellos no es nueva.

Aldrey agregó más detalles sobre el vínculo: “De hecho, una vez él, me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”, insinuando que la tensión con Botto ya existía desde antes.

Luego, rememoró un episodio puntual que marcó su memoria: “¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, relató.

Más adelante, Sofía dejó en claro su postura sobre la fidelidad en las relaciones. Aunque reconoció que la responsabilidad recae en quien está en pareja, fue contundente: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”.

En ese momento, el periodista lanzó una frase provocadora: “Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”. A lo que Aldrey respondió con humor y distancia: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, dijo entre risas, dejando entrever que Fede Bal no tiene problemas para iniciar nuevos romances.