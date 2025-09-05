Explotó la primera interna entre dos figuras de MasterChef Celebrity: "La peor de las ondas"

"Tengo cero onda... te diría la peor de las ondas. No puedo creer que esté... ¿Cómo le va a dar la cara para verme? ¿Me dirá en la cara todo lo que dice de mí en su programa? Yo suelo olvidarme, pero a mí me mandan las capturas", expresó la figura de Telefe sobre la conductora de Implacables (El Nueve).

Wanda Nara y Vero Lozano confirmaron quiénes estarán en MasterChef Celebrity

La espera finalmente terminó. Este jueves, después del partido entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para dar a conocer una de sus apuestas más fuertes del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity. Wanda Nara, junto a Vero Lozano, fueron las encargadas de presentar oficialmente a las figuras que competirán en el reality culinario.

Las conductoras fueron sacando bolas numeradas y, con cada número, revelaron los nombres de los participantes. Cuando Vero sacó el número 12, anunció que Pablo Lescano, de Damas Gratis, se pondrá el delantal. Luego, con el número 21, se confirmó la participación de Evangelina Anderson.

El número 15 trajo consigo el nombre de Alex Pelao, el influencer que arrasa en TikTok con sus videos virales. También se sumará Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo Enzo Fernández, quien debutará en la televisión argentina.

Con el número 14, Wanda y Vero anunciaron a Luis Ventura, que se animará a mostrar sus habilidades en la cocina. A él se suman Sofi Martínez, periodista deportiva; la cantante La Joaqui; el tenista Diego “Peque” Schwartzman; y la influencer Momi Giardina.

Pero la sorpresa más comentada llegó con el número 10: Wanda Nara reveló que su ex, Maxi López, formará parte del certamen. A continuación, se sumaron más nombres al listado: Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango y Susana Roccasalvo.

La lista siguió creciendo con el exboxeador Jorge “Roña” Castro, el youtuber Ian Lucas, Marixa Balli y la actriz Eugenia Tobal, expareja de Nicolás Cabré.

Y como si fuera poco, también competirán el actor Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín. Los últimos cuatro participantes se revelarán este viernes por la pantalla de Telefe, completando así el plantel de figuras que buscarán conquistar al jurado con sus platos.

Luis Ventura se suma a MasterChef Celebrity

Desde sus inicios en el periodismo, Luis Ventura se ha destacado por su pasión incansable por la profesión. Con una trayectoria marcada por investigaciones profundas y revelaciones impactantes, el periodista continúa al frente de Secretos Verdaderos, el emblemático ciclo de América TV que lleva casi veinte años al aire, donde aborda temas sensibles con su estilo característico.

Además de su labor como comunicador, Ventura asumió hace tiempo la presidencia de Aptra, la entidad que entrega los premios Martín Fierro. Bajo su liderazgo, logró revitalizar la institución tras una etapa de crisis económica, reposicionando los galardones y ampliando sus categorías para reconocer a todos los formatos y medios con equidad.

Pero su agenda no termina ahí. Luis Ventura también se dio el gusto de incursionar en el mundo del deporte, dirigiendo equipos de fútbol como El Porvenir, Claypole y Victoriano Arenas, demostrando que su vínculo con el fútbol va más allá de lo pasional.

Y como si eso fuera poco, ahora sumará un nuevo desafío: el periodista confirmó que fue convocado por Telefe para participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity, que volverá a tener a Wanda Nara como conductora. Durante la entrega de los Martín Fierro Digital, celebrada el viernes por la noche, Ventura no solo felicitó a PrimiciasYa por el premio recibido, sino que también recordó su paso por el portal y reveló sus planes para el reality culinario.

“¡Yo los acompañé! En algún momento de mi vida pasé por PrimiciasYa. Recuerdo que tenía una columna que se llamaba 'Sin Mordaza'. La recuerdo con mucho cariño y con el esfuerzo que nació ese espacio, que hoy se ha convertido en un gigante de la comunicación argentina. Así que los felicito, les mando un beso grande, tengo muchos amigos ahí, quiero la marca, y me parece que lo ganaron con mucha justicia!”, expresó el periodista en primer lugar.

Respecto a su posible participación en MasterChef Celebrity, noticia adelantada por Marina Calabró en Lape Club Social Informativo, Ventura fue claro: “Me habló la gente de Telefe y los puse en comunicación con las autoridades de América”.

“Yo llevo la camiseta de América desde siempre y, si se ponen de acuerdo que creo que habría un principio de acuerdo, estaré ahí”, confió Ventura. Y sobre su rol en la cocina, cerró con humor: “¿Sabés a qué voy a MasterChef? ¡Voy a romper los huevos!”.