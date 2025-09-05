A24.com

¡No se quieren ni un poco!

Dos periodistas protagonizaron un fuerte cruce, todo se descontroló y casi terminan a las manos

Dos periodistas deportivos protagonizaron una acalorada discusión durante la grabación del programa que comparten y la situación estuvo a punto de desbordarse.

5 sept 2025, 19:47
Se trata de Nicolás Distasio y Horacio Pagani, quienes volvieron a protagonizar un fuerte cruce que, una vez más, casi termina a los golpes. Un clásico, como Boca y River.

Los periodistas deportivos vienen acumulando roces en cada programa donde coinciden. Da la impresión de que están a la espera de que el otro diga algo que moleste para lanzarse con insultos de todo tipo. El temperamento de Horacio es de público conocimiento, al igual que su facilidad para perder la calma. Distasio, por su parte, cumple ese rol a la perfección: sus comentarios siempre logran impactar en su colega.

Ahora, contó Daniel Fava en A la Tarde (América TV) que el segundo round se habría puesto en marcha en Pasión por el Fútbol (El Trece). El primero fue en 2022 cuando el periodista que cubre River lo acusó a Horacio de ser hincha del Xeneize, en el marco del postpartido del Súperclásico que tuvo como ganador al equipo de la Ribera por 1 a 0.

"Fue un escándalo que estuvo a nada de llegar a las piñas. Las autoridades del canal tuvieron que parar la grabación, cortar ahí, editar y retomar el programa que no fue nada de lo que salió al aire. Insultos, maltratos, agresiones y desafíos de pelearse a trompadas", comenzó contando el periodista.

Después de la introducción y de contar la determinación del canal, dio a conocer los nombres: "Estoy hablando de lo que sucedió entre Horacio Pagani y Nicolás Distasio. Round número 2".

Así fue el cruce entre Nicolás Distasio y Horacio Pagani en 2022

En 2022, Nicolás Distasio y Horacio Pagani protagonizaron un escandaloso cruce en televisión durante un acalorado debate sobre el superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que terminó con victoria de Boca por 1 a 0.

Ocurrió en el ciclo Pasión por el Fútbol (El Trece), donde los periodistas deportivos protagonizaron un intenso ida y vuelta, cargado de insultos y con la tensión al borde del enfrentamiento físico.

"¿Qué es lo increíble? ¿Cuál es la gracia? Ustedes buscan esto...", le dijo desafiante Distasio a Pagani. "¿Con quién habla?", contestó Pagani mirando a sus compañeros. "Con vos ridículo, con vos", le retrucó Distasio.

En ese momento, Horacio se levantó de su lugar en el panel y se acercó directamente a Distasio tras la avalancha de insultos: "¡La conc.. de tu madre! ¡Qué decís la rep.. que te parió!".

El conductor, Sebastián Pollo Vignolo, intervino de inmediato y presentó una publicidad, poniendo fin a un momento realmente tenso.

