Dos periodistas protagonizaron un fuerte cruce, todo se descontroló y casi terminan a las manos

Después de la introducción y de contar la determinación del canal, dio a conocer los nombres: "Estoy hablando de lo que sucedió entre Horacio Pagani y Nicolás Distasio. Round número 2".

Así fue el cruce entre Nicolás Distasio y Horacio Pagani en 2022

En 2022, Nicolás Distasio y Horacio Pagani protagonizaron un escandaloso cruce en televisión durante un acalorado debate sobre el superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que terminó con victoria de Boca por 1 a 0.

Ocurrió en el ciclo Pasión por el Fútbol (El Trece), donde los periodistas deportivos protagonizaron un intenso ida y vuelta, cargado de insultos y con la tensión al borde del enfrentamiento físico.

"¿Qué es lo increíble? ¿Cuál es la gracia? Ustedes buscan esto...", le dijo desafiante Distasio a Pagani. "¿Con quién habla?", contestó Pagani mirando a sus compañeros. "Con vos ridículo, con vos", le retrucó Distasio.

En ese momento, Horacio se levantó de su lugar en el panel y se acercó directamente a Distasio tras la avalancha de insultos: "¡La conc.. de tu madre! ¡Qué decís la rep.. que te parió!".

El conductor, Sebastián Pollo Vignolo, intervino de inmediato y presentó una publicidad, poniendo fin a un momento realmente tenso.