El anuncio más especial de Flor de la V: "El corazón explota de alegría"

"Cuando la vida te sorprende y el corazón explota de alegría", expresó en su mensaje en Instagram Flor de la V. Al comenzar el programa, la conductora confirmó: "Mamá no voy a ser, voy a ser abuela, tengo una emoción, una alegría...".

"Hice un posteo el fin de semana y la gente me preguntaba. Fue una sorpresa para el hijo de Pablo porque después de la noticia, Gonzalo y Julieta viajaron y los quería agasajar", continuó.

Y remarcó visiblemente emocionada: "Siempre que llega un bebé a la familia es una celebración y más cuando es tan deseado. Cuando me enteré la noticia fue de una emoción tan grande porque los conozco desde chiquititos".

"Si bien son hijos de Pablo, es mi familia ensamblada y los quiero un montón a los chicos. Muchísima felicidad", finalizó Flor de la V.

Pablo Goycochea es padre de Gonzalo, María Pía y Martina, que guardan un perfil bajo en público. Mientras que con Flor tienen a los pequeños Isabella y Paul.

El durísimo discurso de Flor de la V contra Alberto Fernández: "Golpeador, violento y paje.."

Flor de la V abrió la emisión de viernes de Intrusos, América Tv, dando un firme discurso sobre la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez al ex presidente de Argentina Alberto Fernández.

"Ayer aparecieron las fotos de Fabiola Yañez golpeada y terminaría de confirmar que Alberto Fernández, ex presidente de la Nación, sería un golpeador, después la Justicia tiene que investigar", comenzó la conductora muy movilizada por el tema.

"Es un tema complejo, la verdad que estoy impactada. Mientras veía todo (las fotos de Fabiola Yañez y video de Tamara Pettinato) lo primero que iba pensando es cómo se destroza la imagen presidencial de una manera atroz", continuó la conductora.

Flor de la V dejó en claro su decepción con el ex presidente: "No podía dejar de pensar que Alberto Fernández fue elegido por el pueblo, no podía dejar en millones de personas en sentirse desilusionadas y estafadas. La política es la última esperanza de tener un país mejor, mejores salarios y mejor calidad de vida. Cuando se expone tan asquerosamente a un hombre hoy tan detestable como Alberto Fernández, golpeador, violento, en este caso, paje..".

"Tamara (Pettinato) no es el foco de la situación, lo más importante es tratar de comprender cómo un presidente de la Nación se convirtió en eso que supuestamente combatía porque fue el que instaló el Ministerio de género y diversidad, el que aprobó el aborto en la Argentina. Pero hacía eso y después en su casa golpeaba a su mujer", profundizó.

Y reconoció la desilusión que tuvo con Alberto Fernández: "Me imagino la decepción y tristeza que estamos viviendo muchas personas que confiamos en un proyecto político. Me produce muchísimo dolor porque siento que en el fondo nosotras seguimos estamos en el medio una lucha que no les importamos, que vamos a seguir siendo violentadas, violadas y nos van a seguir matando".

"No debemos bajar los brazos para nada ni sentirnos amedrentadas. Estoy impactada. Hace años que el peronismo que se viene desmoronando con diferentes situaciones, las últimas de violencia hacia la mujer. Hay cosas atroces, esperemos que lo más rancio de la política argentina de una vez por toda desaparezca de verdad. No bajemos los brazos", cerró con fuerza la conductora.