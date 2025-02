Renato confirmó en pleno aire su romance con una ex Gran Hermano: "Estoy comprometido"

"Va a votar tu novio, Rosina", le comentó el animador a la uruguaya que se encontraba en la tribuna. "Pará, Santi", le respondió entre risas. Ahí, el presentador le dijo: "Vieron que ayer La Tana se le declaró a Renato. Y Renato después anduvo hablando de vos". "Quiero que le preguntes", afirmó Rosina.

"La Tana lo apuró un poquito y él le dijo 'pero yo me parece que estoy comprometido'. Un poco bastante", agregó Del Moro.

Luego, ingresó Del Moro virtualmente a la casa y le preguntó sin vueltas a Renato: "¿Estás medio comprometido acá afuera, no?". "Más o menos", le contestó el jugador mientras mostraba la piedra de Rosina.

Selva tomó control de la cocina y explotó una guerra descomunal en Gran Hermano 2024

A poco de haber ingresado a la casa de Gran Hermano 2024, Selva Pérez generó malestar en varios de sus compañeros de convivencia.

En las últimas horas, Sandra Priore reaccionó furiosa con la uruguaya, que tomó control de la cocina y empezó a usar los productos de la alacena, que son muy codiciados porque suelen escasear.

De inmediato, la mujer de La Plata convocó a todos en el living y tuvieron una discusión sobre la administración de los alimentos.

"Yo tengo bastante claro cómo cocinar para 24 personas y qué guardar para no quedarnos sin comer. Preparamos milanesas y zapallitos, Selva se puso a hacer un kilo de arroz. Le dije: 'no Selva, no lo hagas'. Me respondió: 'Lo voy a hacer igual'. Está todo bien, peros e me va a trabar la cabeza... Si se quieren cag.. de hambre, yo no me encargo más, besito y fíjense", planteó Sandra.

Después de unos minutos de tensión, Santiago Algorta intervino y trató de llegar a un acuerdo. "Sandra que administre y, a la hora de cocinar, con Selva decidan qué hacer", propuso el uruguayo.