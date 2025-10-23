El audio que complicaría a Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández

En el mismo ciclo, Cora Debarbieri advirtió que las amigas de la artista aseguran que García Gómez tenía acceso a sus redes sociales, por lo que dudan de que haya sido Lowrdez quien publicó esa historia.

Por último, Karina Mazzocco señaló que una parte del diálogo entre la productora y García Gómez podría ser relevante para la investigación. “Hay una parte de la conversación entre Natalia y Leandro García Gómez que no la podemos compartir, pero te pido, Natalia, que cuentes lo que escuchaste”, comentó la conductora.

Ante esto, la productora relató un detalle que llamó la atención de todos en el estudio: “En una parte él me estaba explicando y hablando de la situación, y en el fondo se escucha un grito de: ‘Gordooo’, de una mujer. Lo escuchamos mil veces y creemos que es Lowrdez”.

Pese a la reaparición de Lowrdez Fernández en redes sociales, las dudas sobre lo ocurrido durante los días en los que no se supo de ella continúan. Su familia y sus seguidores aguardan nuevas declaraciones que permitan esclarecer completamente lo sucedido.

Embed

¿Qué dijo Lowrdez en el video que subió a sus rede sociales?

Luego de la gran preocupación de la mamá de Lowrdez Fernández por no tener noticias de ella desde el 4 de octubre, motivo por el cual realizó una denuncia en sede policial, la integrante de Bandana reapareció en sus redes sociales para explicar, a través de un video, por qué estuvo tantos días sin dar señales de vida.

Mabel López había denunciado ante las autoridades que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre y desconocía su paradero. La denuncia fue recibida por la Comisaría Vecinal 14B a través de un correo electrónico enviado por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal. En ese mensaje, López dejó constancia de su preocupación por la prolongada falta de comunicación con la cantante.

Después de que la noticia sobre la búsqueda de Lowrdez tomara estado público durante la mañana de este jueves, pasadas las 10 la artista reapareció en sus historias de Instagram. De manera algo confusa, explicó por qué no se había sabido nada de ella en los últimos días.

Con la voz tomada, poca señal de internet y en un ambiente oscuro, Lowrdez Fernández se dirigió a sus más de 115 mil seguidores para aclarar la situación, aunque sin precisar si estaba en su casa o en otro lugar. “Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, dijo en el video. Luego, agregó visiblemente molesta: “No puedo creerlo, esto es terrible”, mientras se tocaba la garganta, aludiendo a la dolencia que la habría mantenido recluida y sin contacto con nadie, ni siquiera con su madre.

Finalmente, continuó en el mismo tono: “No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Y cerró asegurando: “Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”, aunque su imagen no parecía coincidir del todo con sus palabras.