A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TREMENDO

El audio que complicaría a Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández

En la tarde compartieron detalles de una grabación de Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández.

23 oct 2025, 19:20
El audio que complicaría a Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández
El audio que complicaría a Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández

El audio que complicaría a Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández

Tras varios días de preocupación y versiones cruzadas, Lowrdez Fernández finalmente rompió el silencio y llevó tranquilidad a sus seguidores. Su madre, Mabel López, había denunciado su desaparición en la Comisaría Vecinal 14B, luego de no tener noticias de ella desde el pasado 4 de octubre. La denuncia generó un fuerte revuelo mediático y la intervención de la policía, que intentó acercarse al domicilio de su pareja, Leandro García Gómez, para constatar si la cantante se encontraba allí.

Durante la jornada del jueves 23, y en medio de la incertidumbre por su paradero, la exintegrante de Bandana reapareció en sus redes sociales con un video para aclarar su situación. “Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, expresó Lowrdez, intentando calmar las especulaciones que se habían generado en torno a ella.

Leé también

Alarmante advertencia sobre el vínculo de Leandro García Gómez y Lowrdez Fernández

Alarmante advertencia sobre el vínculo de Leandro García Gómez y Lowrdez Fernández

Previo a su publicación, en el programa A la tarde (América TV) habían revelado detalles de la denuncia y de la comunicación que mantuvo la producción del ciclo con Leandro García Gómez, pareja de la cantante. Según contó una de las productoras, él la llamó directamente por teléfono y le advirtió: “No autorizo a que esta conversación salga al aire”. Luego, agregó que “tuvo varios allanamientos durante la madrugada… uno a la 1 de la mañana, otro a las 4, y que se le metieron a su casa de manera ilegal. Dice que no sabe dónde está Lowrdez, que no tiene ni idea. Dice que todo esto es una maniobra de la madre de Lowrdez, quien tendría, según él, problemas psiquiátricos”.

También se refirió a una historia de Instagram publicada días atrás, donde la cantante lo saludaba por su cumpleaños: “Dice que no pasó el cumpleaños con ella, sino que ella decidió subir una historia, que justo fue el Día de la Madre”.

En el mismo ciclo, Cora Debarbieri advirtió que las amigas de la artista aseguran que García Gómez tenía acceso a sus redes sociales, por lo que dudan de que haya sido Lowrdez quien publicó esa historia.

Por último, Karina Mazzocco señaló que una parte del diálogo entre la productora y García Gómez podría ser relevante para la investigación. “Hay una parte de la conversación entre Natalia y Leandro García Gómez que no la podemos compartir, pero te pido, Natalia, que cuentes lo que escuchaste”, comentó la conductora.

Ante esto, la productora relató un detalle que llamó la atención de todos en el estudio: “En una parte él me estaba explicando y hablando de la situación, y en el fondo se escucha un grito de: ‘Gordooo’, de una mujer. Lo escuchamos mil veces y creemos que es Lowrdez”.

Pese a la reaparición de Lowrdez Fernández en redes sociales, las dudas sobre lo ocurrido durante los días en los que no se supo de ella continúan. Su familia y sus seguidores aguardan nuevas declaraciones que permitan esclarecer completamente lo sucedido.

Embed

¿Qué dijo Lowrdez en el video que subió a sus rede sociales?

Luego de la gran preocupación de la mamá de Lowrdez Fernández por no tener noticias de ella desde el 4 de octubre, motivo por el cual realizó una denuncia en sede policial, la integrante de Bandana reapareció en sus redes sociales para explicar, a través de un video, por qué estuvo tantos días sin dar señales de vida.

Mabel López había denunciado ante las autoridades que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre y desconocía su paradero. La denuncia fue recibida por la Comisaría Vecinal 14B a través de un correo electrónico enviado por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal. En ese mensaje, López dejó constancia de su preocupación por la prolongada falta de comunicación con la cantante.

Después de que la noticia sobre la búsqueda de Lowrdez tomara estado público durante la mañana de este jueves, pasadas las 10 la artista reapareció en sus historias de Instagram. De manera algo confusa, explicó por qué no se había sabido nada de ella en los últimos días.

Con la voz tomada, poca señal de internet y en un ambiente oscuro, Lowrdez Fernández se dirigió a sus más de 115 mil seguidores para aclarar la situación, aunque sin precisar si estaba en su casa o en otro lugar. “Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, dijo en el video. Luego, agregó visiblemente molesta: “No puedo creerlo, esto es terrible”, mientras se tocaba la garganta, aludiendo a la dolencia que la habría mantenido recluida y sin contacto con nadie, ni siquiera con su madre.

Finalmente, continuó en el mismo tono: “No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Y cerró asegurando: “Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”, aunque su imagen no parecía coincidir del todo con sus palabras.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lowrdez Fernández

Lo más visto