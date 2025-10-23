Lowrdez Fernández atendió una llamada en vivo, en medio del desconcierto: "Estaba con alguien"

En las últimas horas, Lowrdez Fernández fue noticia porque su madre manifestó enorme preocupación porque no tenía noticias de ella desde el pasado 4 de octubre. Ante la desesperación, la mujer realizó una denuncia policial.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Lowrdez Fernández respondió al llamado del periodista Alexis Puig, quien decidió comunicarse con ella en un programa en vivo ante el desconcierto por su paradero.
En las últimas horas, Lowrdez Fernández fue noticia porque su madre manifestó enorme preocupación porque no tenía noticias de ella desde el pasado 4 de octubre. Ante la desesperación, la mujer realizó una denuncia policial.
En medio del desconcierto, en Telenueve al Amanecer (El Nueve), el periodista Alexis Puig llamó en vivo al teléfono de la artista. Hizo varios intentos hasta que finalmente ella contestó.
"Hola, ¿Lowrdez?", preguntó el columnista. "Ahora no puedo agarrar, ¿me estás jodiendo?. Pará que me está llamando Alexis“, dijo la cantante con un tono balbuciente. A pesar de que la llamada duró apenas segundos, los periodistas del noticiero llegaron a la conclusión de que Lourdes estaba con una persona al lado.
Más tarde, la integrante de Bandana compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde trató de llevar tranquilidad a sus más de 100 mil seguidores.
“Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, manifestó en el posteo, que rápidamente se hizo viral. Lowrdez no ocultó su enfado por el revuelo que se desató.
Luego de la gran preocupación de la mamá de Lowrdez Fernández por no tener noticias de ella desde el 4 de octubre, motivo por el cual realizó una denuncia policial, la integrante de Bandana reapareció en sus redes sociales con un video en el que explicó por qué no se sabía nada de ella desde hacía varios días.
Según se supo, Mabel López denunció ante las autoridades que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre y desconocía su paradero. La denuncia fue recibida por la Comisaría Vecinal 14B, tras un correo electrónico enviado por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal. En el mensaje, López dejó asentada su preocupación por la prolongada falta de comunicación con la cantante.
Así las cosas, luego de que se hiciera pública la angustia de su madre durante la mañana de este jueves, pasadas las 10 Lowrdez dio señales de vida a través de sus historias de Instagram. Allí, y aunque de manera algo confusa, explicó el motivo de su silencio en los últimos días.
Con la voz tomada, escasa conexión a internet y en un ambiente oscuro, Lowrdez Fernández se dirigió a sus más de 115 mil seguidores para aclarar la situación, aunque sin precisar si se encontraba en su casa o en otro lugar. “Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, dijo al comienzo del video. Luego agregó, visiblemente molesta: “No puedo creerlo, esto es terrible”, mientras se tocaba la garganta, señalando la dolencia que la habría mantenido aislada, incluso de su madre.
A continuación, la cantante continuó en el mismo tono: “No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Finalmente, cerró su mensaje asegurando: “Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”, aunque la imagen no parecía coincidir con sus palabras.