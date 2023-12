El Bicho Gómez confirmó si sigue o no en el Bailando 2023 y explicó los motivos de su decisión

La decisión del Bicho estaría vinculada a sus actividades laborales y seguir con su trabajo en calle Corrientes en la obra Tom, Dick y Harry, que se presenta en el Multiteatro, junto a Mariano Martínez y Yayo Guridi, dirigida por Nicolás Cabré.

bicho gomez 1.jpg

Y que incluso también Anita estaría un tanto complicada durante el mes de enero por su agenda de funciones en Villa Carlos Paz ya que comenzó la temporada de verano y dificultaba su viaje ida y vuelta a Córdoba.

En medio del total silencio, el Bicho Gómez respondió gentilmente a la consulta de PrimiciasYa y efectivamente confirmó que se aleja del popular certamen de baile y explicó los motivos de su decisión.

"Sí, me bajo porque se nos complica para ensayar. Anita (Martínez) está haciendo temporada en Carlos Paz y yo acá en Buenos Aires", indicó el humorista. Y consultado sobre si su compañera también se irá del programa, Gómez indicó: "Todavía no lo sé, es posible".

En cuanto a su relación de trabajo con Martínez, el Bicho aclaró: "¡Está todo bien! Si Anita sigue haremos las previas".

bicho gomez bailando.jpg

El esperado cara a cara de Moria Casán y Pampita tras la tremenda pelea en el Bailando 2023

Moria Casán y Pampita tuvieron una tensa discusión al aire en el jurado del Bailando 2023, América Tv, y se generó un gran revuelo sobre cómo están las cosas entre ambas.

En este sentido, en una nota con el ciclo Intrusos, Moria y Pampita se refirieron a cómo quedó la relación entre ellas luego de lo que se vio al aire en el programa de Marcelo Tinelli.

"No pasó nada, un show más, a mí no me pasó nada. Soy funcional al show, sigan siendo auditores de esto", indicó la diva en charla con Gonzalo Vázquez.

Y remarcó: "Somos funcionales al show, no pasa nada, somos mujeres del espectáculo. Sabemos de qué se trata y nos bancamos".

"Lo dije la semana pasada, fuera de esta pelea, que había dos mujeres que admiraba, una mi hija primero y la señora después por su resiliencia y por lo que pasó", explicó Moria elogiando a Pampita.

A lo que la modelo comentó entre risas: "Somos más parecidas de lo que imaginamos".

"Las peleas que podemos tener es para el show, somos buenas", finalizó Moria Casán dando por terminada la polémica desatada al aire.