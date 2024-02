El calvario que aqueja a La Tora desde chica y que jamás contó en la casa de Gran Hermano

Una amiga de la escuela la miró y quedó en shock. “No te anda la cara”, exclamó la joven. “En ese momento, entro en desesperación, voy al director del colegio y me lleva a la parte de médicos”, detalló La Tora.

En un principio le dijeron que podía ser conjuntivitis. Sin embargo, la mamá de la ex Gran Hermano no se quedó conforme con ese diagnóstico y llevó a su pequeña a otro profesional: "Me llevó al neurólogo. Me dieron unas pastillas más kinesiología. Yo estaba preocupada porque no sabía si realmente iba a poder tener mi cara como la tenía antes o si iba a tener la mitad con parálisis”.

“Empecé a faltar al colegio porque no podía ir, tenía las faltas justificadas, y con el paso del tiempo me di cuenta que me agarró esa parálisis porque estaba en relación con una persona de muy mala influencia”, agregó.

Con el correr del tiempo, esa persona que era mala influencia para ella murió y, poco a poco fue superando todo. "Era muy chica, no sabía cómo exteriorizarlo y mi cabeza reaccionó de esa manera”, concluyó.

La picante reacción de La Tora tras la vuelta de Romina Uhrig a Gran Hermano: "Ya te conozco a vos"

Días atrás, en Gran Hermano (Telefe), Romina Uhrig regresó a la casa más famosa del país por 48 horas con el objetivo de ayudar a los hermanitos con la limpieza y una buena organización para el resto de la convivencia.

Como cada noche, lo sucedido en el programa fue seguido en vivo a través del streaming por Lucila Villar, conocida popularmente como La Tora, a quien no le causó mucha gracia la llegada de su ex compañera.

Tras presentarse con los jugadores, Romina comenzó a recordar sus días en la casa e hizo mención a una situación que fue muy viral en la edición anterior.

"Había queso rallado y yo lo dejaba para hacer los chipacitos. Un día me acuerdo lo agarró Nacho y yo me puse mal porque no iba a tener queso para chipa y quedaba yo como mala", comentó la ex diputada.

En ese momento, La Tora no pudo contenerse y decidió hacer un picante comentario: “No mami esos chipa no llevaban queso y vos no los dejabas poner a los fideos". "Espero que los votos no sean para Agustín y para Nacho porque ya te conozco a vos", agregó luego.

Además, en las redes surgieron una gran cantidad de comentarios que señalaban la cara de incomodidad de Lucila con la presencia de Romi en la casa. Y como si eso no fuera poco, incluso llegaron a relacionarlo con el supuesto romance que habría tenido con Nacho Castañares.