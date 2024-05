El cantante de El Kuelgue le salvó la vida a un seguidor desde las redes: "Al borde del corchazo"

El usuario @T1NF4 de la red social X explicó: “En 2016 nos seguíamos y recuerdo una madrugada en la que yo estaba al borde del corchazo, literal. Estaba en un torrente de publicaciones suicidas y me mando un mensaje pidiéndome mi número para llamarme”.

el kuelgue julian kantun.jpg

Y detalló que el cantante lo llamó al instante: “Hablamos durante 80 minutos mientras se prendía puchos con la hornalla porque no tenía fuego. Nos habíamos visto una sola vez en un backstage al que me habían llevado, no teníamos confianza de ningún tipo y el loco se tomó el laburo de bancarme la cabeza a las 5.00 de la mañana sabiendo que yo lo admiraba una banda”.

“Me dijo una y otra vez que ‘no me queme el gorro’, me tiró algunas cosas de cómo él veía la situación y cuando cortamos el teléfono me puse a escribir un texto dedicado a él y a sus palabras que probablemente haya sido una cagada pero que me distrajo de mi estado mental”, agregó el tuitero Tinfa.

Y cerró con emoción: “Ese día Julián no me salvó la vida, pero me dio argumentos muy convincentes para seguir vivo y creo que jamás le agradecí lo suficiente para no ser pesado. Ya no tiene Twitter, pero ojalá le llegue de alguna forma: gracias loco, hoy soy feliz”.

el kuelgue historia tuitero salvo la vida.jpg

Quién es Julián Kartún

Julián Kartún además de ser el líder del grupo El Kuelgue, banda que nació en 2004 en el barrio porteño de Villa Crespo, personaliza al popular personaje de Caro Pardíaco en Olga, el estreaming de Migue Granados. El músico es fanático del club Atlanta.