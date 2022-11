El categórico gesto de Rodrigo de Paul hacia Camila Homs ¿Por pedido de Tini Stoessel?

Pero no fue otra que Estefi Berardi quien se percató de que Rodrigo de Paul tapó un tatuaje que llevaba grabado en el lado derecho de su cintura que decía Cami.

rodrigo de paul historia berardi por tatuaje.jpg

"Se borró el tatuaje que decía Cami, por una paloma" sentenció la angelita desde sus historias virtuales ni bien comenzó a circular la tapa de la revista en cuestión. Claro que para los que podrían poner en duda el comentario de Berardi, basta con bucear un poco en la cuenta de Instagram de Homs para llegar hasta la época en que todavía estaba con el futbolista.

Es así que en el posteo de Instagram de la modelo de 2019, puede verse a la por entonces pareja de vacaciones en las playas de Lignano Sabbiadoro, bien al norte de Italia. Y en la última de las postales publicadas, se ve claramente la palabra Cami en el exacto lugar en el que ahora de Paul grabó una paloma, según puede verse en la publicación de Rolling Stone.

Rdorigo de paul tapó tatuaje Cammi por una paloma.jpg Las pruebas: en 2019 Rodrigo de Paul llevaba a Cami grabada en la piel. Hoy, la eliminó imprimiéndose en ese lugar una paloma.

Con fotos casi al desnudo, Rodrigo de Paul contó a la Rolling Stone cómo está todo con Tini Stoessel

Rodrigo de Paul dio una nota a la revista Rolling Stone en la que habló sobre su noviazgo con Tini Stoessel sin pelos en la lengua y con fotos casi sin ropa.

En medio de los rumores de crisis, e incluso separación, el jugador de la Selección Nacional y del Atlético Madrid rompió el silencio y anunció que con la cantante tiene una relación “sana”.

Además, como si fuera poco, el ex de Camila Homs, con la que tiene dos hijos, fue muy preciso al resaltar que conocer y mantener un noviazgo con Tini le "cambió la vida".

De paul tapa rolling stone.jpg

"Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos", dijo el deportista.

"Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue", continuó.

"Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos".

de paul interior rolling stone.jpg

"Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo", reflexionó Rodrigo, despejando todo tipo de dudas.