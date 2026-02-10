Una centolla mal hecha dejó fuera a un querido participante de MasterChef Celebrity
Una gala cargada de tensión, un ingrediente tan exótico como difícil y un error de cocción que terminó siendo letal para uno de los participantes más queridos del reality. La centolla volvió a demostrar que en MasterChef Celebrity no hay margen para fallar. Enterate.
La noche del lunes fue decisiva en MasterChef Celebrity (Telefe). En la decimoquinta gala de eliminación, la tercera tras el repechaje, uno de los famosos más queridos tuvo que despedirse definitivamente del certamen y colgar el delantal para siempre.
Seis participantes volvieron a enfrentarse a las hornallas más famosas del país, pero esta vez el desafío no fue uno más: el ingrediente estrella de la jornada fue la centolla, un producto exótico y poco habitual en la cocina cotidiana de los argentinos. Proveniente de las frías aguas del sur del país, especialmente de Tierra del Fuego, su preparación requiere precisión absoluta, ya que una cocción incorrecta puede arruinar por completo el plato.
Con ese nivel de dificultad sobre la mesa, el jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular tuvo la compleja tarea de definir cuál había sido el peor plato de la noche. Tras el paso previo de figuras como “Roña” Castro, Esteban Mirol, “Peque” Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, “Momi” Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris yRusherking, además de las salidas por abandono de Pablo Lescano y Valentina Cervantes, y el regreso de Emilia Attias, se conoció el nombre del nuevo eliminado.
El que quedó fuera de competencia fue Miguel Ángel Rodríguez, uno de los participantes más queridos del ciclo, que supo destacarse por su humor y carisma a lo largo de su paso por el programa.
Luego de no haber logrado sobresalir ni con el delantal blanco ni con el gris, tuvieron que volver a cocinar Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, el “Chino” Leunis y Marixa Balli. A ellos se sumó Rodríguez, quien había tenido el rendimiento más flojo en la gala de beneficios.
Para el desafío final, los concursantes debieron elaborar un plato con la carne de las patas y tenazas de centolla como protagonista. El resultado dejó en evidencia la complejidad del ingrediente: solo uno recibió elogios claros, mientras que el resto acumuló observaciones y errores técnicos.
El mano a mano definitivo fue entre Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli. Tras la deliberación, el jurado decidió que la vedette continúe en competencia, lo que marcó la emotiva despedida del comediante, que se ganó el cariño tanto de sus compañeros como del público.
De esta manera, siguen en carrera todos los cocineros mencionados, junto a quienes observaron la gala desde el balcón: “Cachete” Sierra, La Reini, Ian Lucas, Evangelina Anderson, Maxi López, Emilia Attias y el “Turco” Hunsaín.
¿Quién es la pareja de Miguel Ángel Rodríguez?
Marcela Gargano es empresaria y la mujer que logró que Miguel Ángel Rodríguez volviera a creer en el amor. Tras separarse hace nueve años de Maribel Altavista, el actor inició una nueva etapa sentimental junto a Gargano, con quien hoy mantiene una relación consolidada y lejos de los escándalos.
La historia comenzó de manera inesperada: se conocieron en una cena, hubo química inmediata, pero el vínculo recién avanzó tiempo después, cuando él ya estaba separado. Desde entonces, la pareja no solo apostó a la convivencia —llevan más de siete años viviendo juntos— sino también a mostrarse unida y enamorada, algo que Rodríguez no duda en compartir en sus redes sociales.
“Estoy enamorado, la conocí en una cena y me encantó, pero terminamos saliendo al año siguiente porque me había separado de la mamá de mis hijos a fines de 2015 y estaba en una revolución”, contó el actor en una entrevista, dejando en claro que este romance llegó en un momento clave de su vida y se transformó en un verdadero refugio personal.