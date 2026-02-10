Una centolla mal hecha dejó fuera a un querido participante de MasterChef Celebrity

Miguel Angel Rodriguez eliminado de MasterChef

Luego de no haber logrado sobresalir ni con el delantal blanco ni con el gris, tuvieron que volver a cocinar Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, el “Chino” Leunis y Marixa Balli. A ellos se sumó Rodríguez, quien había tenido el rendimiento más flojo en la gala de beneficios.

Para el desafío final, los concursantes debieron elaborar un plato con la carne de las patas y tenazas de centolla como protagonista. El resultado dejó en evidencia la complejidad del ingrediente: solo uno recibió elogios claros, mientras que el resto acumuló observaciones y errores técnicos.

El mano a mano definitivo fue entre Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli. Tras la deliberación, el jurado decidió que la vedette continúe en competencia, lo que marcó la emotiva despedida del comediante, que se ganó el cariño tanto de sus compañeros como del público.

De esta manera, siguen en carrera todos los cocineros mencionados, junto a quienes observaron la gala desde el balcón: “Cachete” Sierra, La Reini, Ian Lucas, Evangelina Anderson, Maxi López, Emilia Attias y el “Turco” Hunsaín.

¿Quién es la pareja de Miguel Ángel Rodríguez?

Marcela Gargano es empresaria y la mujer que logró que Miguel Ángel Rodríguez volviera a creer en el amor. Tras separarse hace nueve años de Maribel Altavista, el actor inició una nueva etapa sentimental junto a Gargano, con quien hoy mantiene una relación consolidada y lejos de los escándalos.

La historia comenzó de manera inesperada: se conocieron en una cena, hubo química inmediata, pero el vínculo recién avanzó tiempo después, cuando él ya estaba separado. Desde entonces, la pareja no solo apostó a la convivencia —llevan más de siete años viviendo juntos— sino también a mostrarse unida y enamorada, algo que Rodríguez no duda en compartir en sus redes sociales.

“Estoy enamorado, la conocí en una cena y me encantó, pero terminamos saliendo al año siguiente porque me había separado de la mamá de mis hijos a fines de 2015 y estaba en una revolución”, contó el actor en una entrevista, dejando en claro que este romance llegó en un momento clave de su vida y se transformó en un verdadero refugio personal.