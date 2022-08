El chistoso regalo que Jimena Barón le hizo a su novio en Disney

A través de sus historias de Instagram, la ex de Daniel Osvaldo le contó a sus casi seis millones de seguidores de que se trataba el regalo: "Él odia su cumpleaños, como que no le gusta que le digan ‘feliz cumple’ mucho y eso. Así que le mandé a hacer esto", contó Barón mientras mostraba a cámara las remeras que hizo estampar con la cara de Matías y la frase "It's his birthday" (es su cumpleaños), con una divertida foto del ex rugbier.