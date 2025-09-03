El comentario al hueso de Camila Deniz que provocó la furia de Charlotte Caniggia.

Finalmente, Deniz pidió disculpas por sus palabras y Charlotte, al pasar, respondió que “no pasa nada”. Sin embargo, según relató Fede Flowers, al terminar el programa Camila quiso sacarse una foto con ella y Caniggia se negó, todavía molesta por lo ocurrido.

El diagnóstico que recibió Camila, la hermana de Thiago Medina, y que marcó su vida para siempre

Camila, la hermana de Thiago Medina, atraviesa un duro momento de salud y decidió apoyarse en sus seguidores para poder salir adelante.

La joven contó que fue diagnosticada con hipoacusia bilateral y necesita comprarse audífonos, cuyo valor ronda los 3 millones de pesos, aunque no dispone de los recursos para cubrirlos. Por eso, puso en marcha una colecta solidaria.

"Me diagnosticaron HIPOACUSIA BILATERAL. Primero que nada quiero darle las gracias a quienes me están ayudando en este momento complicado. Y al que no pudo ayudarme económicamente pero me alienta y me acompaña", expresó.

"Por otro lado me da vergüenza, pero necesito poder comprarme los audífonos...", agregó, y remarcó que cualquier aporte le suma: "Así que sigo juntando, cualquier ayuda sirve porque me acerca al sueño de poder tenerlos y escuchar".

Camila, recordada por su paso en Cuestión de Peso, continúa en un camino de gran superación personal, transformando su vida y avanzando con paso firme hacia su objetivo.

Charlotte Caniggia fulminó a Wanda Nara al hablar de las divas del espectáculo

En Qué Tupé, el streaming de El Trece, Charlotte Caniggia habló sin filtros y dejó una dura reflexión sobre las mujeres del espectáculo argentino. Durante una charla relajada, la mediática analizó el concepto de “diva” y dejó en claro que, en su opinión, no todas las que hoy son catalogadas así lo merecen. En ese marco, lanzó una definición que apuntó directo a Wanda Nara: "Decorado", dijo tajante.

“Para mí, las divas del país son estas tres mujeres: Susana Giménez, Moria Casán y Mirtha Legrand. Y las demás, están de decorado”, afirmó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, marcando distancia entre las verdaderas referentes del espectáculo y las figuras actuales que, según ella, no alcanzan ese nivel.

Más adelante, Charlotte desarrolló qué características, a su entender, debe tener una diva de verdad. “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”, explicó.

Finalmente, concluyó con una sentencia que reavivó la polémica: “Creo que hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”, lanzó, dejando entrever que el término perdió fuerza y valor en la actualidad.