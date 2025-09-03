El comentario al hueso de Camila Deniz que provocó la furia de Charlotte Caniggia.

Camila “Camilota” Deniz visitó el streaming Qué Tupé (El Trece), conducido por Charlotte Caniggia y Enzo Aguilar, y terminó desatando la furia de la hija de El Pájaro Caniggia con un comentario fuera de lugar.
En medio de la charla, la ex participante de Cuestión de Peso le preguntó a Charlotte: “¿Cuántos años tenés?”. La conductora respondió que 32 sin sospechar lo que vendría. “¡32 años tenés, wow! Estás hecha mier…”, lanzó Camila, sin filtro.
Charlotte Caniggia no se quedó callada y retrucó con fastidio: “Qué atrevida, pensé que era copada”. El momento incómodo que se vivió en vivo fue compartido luego por el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X.
Angustiada por la situación, Charlotte intentó justificarse y responsabilizó a su maquillaje. “Lo hice yo y me salió mal. Con un mejor make up parezco más joven”, explicó. Mientras tanto, la hermana de Thiago se reía y no mostraba arrepentimiento por lo dicho. Ante eso, Charlotte le aclaró que antes le caía bien, pero después del comentario ya no, y reflexionó: “No me gustó. Nosotros no opinamos de la gente. Fue raro”.
Finalmente, Deniz pidió disculpas por sus palabras y Charlotte, al pasar, respondió que “no pasa nada”. Sin embargo, según relató Fede Flowers, al terminar el programa Camila quiso sacarse una foto con ella y Caniggia se negó, todavía molesta por lo ocurrido.
Camila, la hermana de Thiago Medina, atraviesa un duro momento de salud y decidió apoyarse en sus seguidores para poder salir adelante.
La joven contó que fue diagnosticada con hipoacusia bilateral y necesita comprarse audífonos, cuyo valor ronda los 3 millones de pesos, aunque no dispone de los recursos para cubrirlos. Por eso, puso en marcha una colecta solidaria.
"Me diagnosticaron HIPOACUSIA BILATERAL. Primero que nada quiero darle las gracias a quienes me están ayudando en este momento complicado. Y al que no pudo ayudarme económicamente pero me alienta y me acompaña", expresó.
"Por otro lado me da vergüenza, pero necesito poder comprarme los audífonos...", agregó, y remarcó que cualquier aporte le suma: "Así que sigo juntando, cualquier ayuda sirve porque me acerca al sueño de poder tenerlos y escuchar".
Camila, recordada por su paso en Cuestión de Peso, continúa en un camino de gran superación personal, transformando su vida y avanzando con paso firme hacia su objetivo.
En Qué Tupé, el streaming de El Trece, Charlotte Caniggia habló sin filtros y dejó una dura reflexión sobre las mujeres del espectáculo argentino. Durante una charla relajada, la mediática analizó el concepto de “diva” y dejó en claro que, en su opinión, no todas las que hoy son catalogadas así lo merecen. En ese marco, lanzó una definición que apuntó directo a Wanda Nara: "Decorado", dijo tajante.
“Para mí, las divas del país son estas tres mujeres: Susana Giménez, Moria Casán y Mirtha Legrand. Y las demás, están de decorado”, afirmó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, marcando distancia entre las verdaderas referentes del espectáculo y las figuras actuales que, según ella, no alcanzan ese nivel.
Más adelante, Charlotte desarrolló qué características, a su entender, debe tener una diva de verdad. “Las divas deben tener más de 60 años, tener experiencia, trayectoria... Susana, Mirtha y Moria fueron mujeres del espectáculo, fueron vedettes, plumas, otra época”, explicó.
Finalmente, concluyó con una sentencia que reavivó la polémica: “Creo que hoy en día, diva es otra cosa. Para mí, ya no existen las divas”, lanzó, dejando entrever que el término perdió fuerza y valor en la actualidad.