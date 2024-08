El complicado momento que vive Mauro Dalessio tras su paso por Gran Hermano: "A mí me mata"

"Es una pregunta muy buena porque creo que muchos de los de Gran Hermano estamos en esa de '¿y ahora qué, que terminó?'. Yo voy a hablar, obviamente, de mi punto de vista y el resto la verdad me importa poquísimo. Hoy en día, la realidad es que tengo mucho tiempo muerto. Hay días que no sé que hacer si no tengo notas o publicidades", reveló el joven en un video.

Y agregó: "Por eso, le quiero meter al stream y me estoy instruyendo en eso. Quiero hacer varias cosas, es difícil y es de a poco. Soy muy ansioso y quiero hacer todo ya y sé que en dos meses es imposible. Encima, no tengo conocimientos de nada y lo único que sé hacer es hablar así, con vos que estás del otro lado".

"La realidad es que tengo mucho tiempo muerto y todos los días son diferentes. Hay veces que salen cosas de la nada, hacer esto o lo otro, y no es como antes que era oficina, gimnasio y facultad. Ahora son todos los días diferentes y al tener mucho tiempo puerto, eso a mí me mata", concluyó Mauro.

Mauro Dalessio apuntó contra uno de los finalistas de Gran Hermano y lo acusó de ser un falso

Dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) Mauro Dalessio se sacó chispas con varios de los participantes, y parece que si bien el reality ya llegó a su fin, al joven de Villa Urquiza todavía le quedaron asuntos pendientes.

Invitado al programa de streaming Ángel Responde (Bondi), el ex hermanito recordó sus días en el reality y apuntó de forma contundente contra el subcampeón, Emma Vich.

“Emma es complicado, me sigue cayendo mal. Para mí es falso, mucho de cómo jugas en la casa es como sos en la vida real, no podes fingir meses", justificó.

Cabe destacar, que ambos tuvieron fuertes encontronazos durante la convivencia e incluso Emma confesó que tuvo miedo de ser agredido físicamente por Mauro.

“Muchas personas dicen que estaba en un personaje y no. No hay personajes ahí, podes fingir un par de semanas pero cuando estás seis meses y sos siempre igual, es imposible”, sumó Dalessio en lo que también pudo ser un palito para Furia.