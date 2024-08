Guido Süller le consultó a Mauro Dalessio por el tamaño de su parte íntima y sorpendió con su respuesta

Lejos de incomodarse con la pregunta, Mauro Dalessio respondió la consulta de Guido Süller sin vueltas y sorprendió a todos con su sincera revelación.

"¿Podés hablar de la medida de tu pene? Porque una de las participantes dijo que la tenías muy chiquita (por Furia). Pero yo quiero saber: primero, ¿te acostaste con Furia? ¿Hubo penetración? ¿La tenés chiquita? Esas son mis preguntas".

"Todo sí. Depende de qué clasifique como chiquita", contestó con seguridad el ex rugbier. A lo que Guido reaccionó: "Con lo de la tenés chiquita, me agarró como un ACV".

"Pero juguetona", dijo entre risas Mauro. Y el mediático insistió: "¿Pero cómo tan grandote y tan chiquita?". A lo que el ex GH aclaró: "Bueno, justamente, para compensar mi sensación de pequeñez".

"Pero te estoy viendo las manos, son gruesas, pero no tenés largo los dedos", observó el panelista sin poder creer lo que decía. Ahí el joven de Villa Urquiza precisó: "Ponele que un dedo gordo más(puso dos dedos juntos)".

Y Guido le dijo: "No, no fanfarroneés tampoco". "No, es así, bolu..", cerró pura sinceridad Mauro Dalessio.

Mauro Dalessio apuntó contra uno de los finalistas de Gran Hermano y lo acusó de ser un falso

Dentro de la casa de Gran Hermano, Telefe, Mauro Dalessio se sacó chispas con varios de los participantes, y parece que si bien el reality ya llegó a su fin, al joven de Villa Urquiza todavía le quedaron asuntos pendientes.

Invitado al programa de streaming Ángel Responde, Bondi, el ex hermanito recordó sus días en el reality y apuntó de forma contundente contra el subcampeón, Emma Vich.

“Emma es complicado, me sigue cayendo mal. Para mí es falso, mucho de cómo jugas en la casa es como sos en la vida real, no podes fingir meses", justificó.

Cabe destacar, que ambos tuvieron fuertes encontronazos durante la convivencia e incluso Emma confesó que tuvo miedo de ser agredido físicamente por Mauro.

“Muchas personas dicen que estaba en un personaje y no. No hay personajes ahí, podes fingir un par de semanas pero cuando estás seis meses y sos siempre igual, es imposible”, sumó Dalessio en lo que también pudo ser un palito para Furia.