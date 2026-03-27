La punzante indirecta de Wanda Nara para provocar a la China Suárez mientras sus hijas lloran por Icardi

“La cartera más linda del mundo. Gracias Mauro, no había y la mandó a fabricar exclusivamente”, comentaba en su momento vía Instagram la actriz con una selfie a pura sonrisa tras recibir el costoso regalo de su novio.

Por esto, en las redes generó revuelo que Wanda Nara ahora posó con la misma cartera y muchos interpretaron ese gesto como un palito directo para la pareja del futbolista del Galatasaray.

Wanda posó feliz con la cartera que ella misma compró con sus propios medios durante su paso por suelo japonés acompañada de Migueles y el elegante accesorio de moda vuelve a instalar la rivalidad con la China Suárez.

wanda nara cartera indirecta a la china suarez

la china suarez cartera

La furia de la China Suárez en la calle por Wanda Nara

Yanina Latorre contó desde sus historias de Instagram un episodio que tiene como protagonistas a la China Suárez y Wanda Nara y que rápidamente tomó repercusión en redes sociales.

Según relató la conductora de SQP (América Tv) todo se habría desatado en el Barrio Chino, donde un grupo de adolescentes increpó a la actriz en plena vía pública.

“Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”, contó Yanina sin rodeos vía Instagram, describiendo una escena que fue subiendo de tono en cuestión de segundos.

El dato que más impacto generó tiene que ver con el contexto en el que se habría producido el episodio. “Con las nenas en el medio”, remarcó Latorre, dejando entrever que la situación no solo fue tensa, sino también incómoda para las menores, que habrían quedado en medio del conflicto.

Pero la polémica no terminó ahí. En el mismo relato, la panelista sumó un elemento que encendió aún más las alarmas sobre el entorno familiar con respecto a la escolaridad de las niñas.

“Ya tienen 20 faltas en el colegio que, según Wanda, son por Mauro. El máximo permitido son 24”, reveló, sugiriendo que los problemas entre los adultos estarían teniendo consecuencias concretas en la vida cotidiana de los chicos.