El Conejo y su bailarina enfrentaron los rumores de romance: "Nos estamos conociendo"

Ya que se encontraban juntos en la previa del programa, la bailarina también habló en la nota y explicó: “Era la obra del coach, que estrenó, yo fui con una amiga y nada, salimos. Así como decimos vamos a tomar un café después del ensayo, es lo mismo. Es mi compañero, mi amigo, nos estamos conociendo los tres y hacer planes juntos es divertido”.

El Conejo y su bailarina

“Es mi compañero y yo lo veo como eso. No quiero mezclar lo laboral con lo personal, no me parece que esté bueno porque tengo muchas ganas de durar en el Bailando”, agregó.

Finalmente, quien dejó más sospechas, fue el coach de ambos que también dio su postura acerca del vínculo entre sus compañeros. “Yo también los veo y quizás puedo pensar cosas pero es que se llevan muy bien, físicamente y bailando. Cuando yo llego un poco más tarde ellos quizás vienen juntos de ir a tomar un café pero más que eso yo nunca he visto nada. Tampoco pongo las manos en el fuego pero yo los veo a ellos y los tres nos llevamos súper bien", sostuvo.

Embed

Aseguran que El Conejo ya tiene un nuevo romance: "Están empezando"

Luego de la escandalosa separación entre Alexis el Conejo Quiroga y Coti Romero, parece que el ex participante de Gran Hermano encontró nuevamente el amor dentro del Bailando 2023 (América).

Si bien existieron distintos rumores que vincularon al joven con Romina Uhrig o Karina La Princesita, está vez, Pepe Ochoa compartió una nueva información en DDM (América). “El sábado hubo una situación qué obviamente estuve investigando entre el Conejo y su bailarina”, aseguro en referencia a Martina Peña.

El Conejo y su bailarina

Y amplió: “Esto fue en un boliche, en Núñez. ¿Qué fue lo qué pasó y que me alarmo? Van a un boliche, el va con tres amigos y ella con dos amigas, en el medio de la noche desaparecen ellos dos”.

“Estaban coqueteando, y lo que me confirman después es que de ahí van a la casa del conejo y evidentemente están empezando a intercambiar fluidos”, completó.