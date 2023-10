Video: El jugado e impactante truco de Coti Romero durante los ensayos de Bailando 2023

Coti Romero acrobacia.jpg

Y fue ella misma quien compartió desde sus Instagram Stories parte de los ensayos.

Allí se la puede ver a Coti Romero en el gimnasio junto a su coach tomando carrera para luego dar una doble vuelta en el aire y al terminar exitosamente el truco, con una precisión admirable, y festejar de cara a su próxima performance en la pista de baile.

La impactante confesión de Coti Romero sobre su ex, el Conejo: "Me quiso engañar con una amiga mía"

Recientemente Coti Romero visitó El debate del Bailando (América TV) e hizo una fuerte revelación sobre su ex, Alexis El Conejo Quiroga. La expareja, que se conoció en la casa de Gran Hermano, no terminó en buenos términos, ya que la correntina se enteró de que el cordobés le fue infiel.

"¿Cerraste una etapa? ¿Tan grave era que le de un beso a otra?", le preguntó la conductora del ciclo, Denise Dumas. "Es que venía desde antes esto. Cuando salimos de la casa venía hablando con muchas mujeres y me enteré ahora. Amiga mía encima", reveló la joven que dejó a todo el panel asombrado.

"¿Muy amiga?", quiso saber la presentadora. "Nos estábamos conociendo en ese tiempo pero ahora somos muy amigas. En ese entonces, hasta iba a mi departamento", detalló la participante del certamen de baile.

Dumas le preguntó si su amiga nunca le había dicho nada al respecto y Coti contó: "Me lo insinuó en un momento, me dijo que trate de no confiar tanto en los hombres. Yo le decía 'pero él me quiere'. Ella me dijo 'Bueno, Co, pero recién lo conocés".

Además, Coti defendió a su amiga y explicó que su amiga nunca le respondió al Cone, y responsabilizó a su exnovio. En otra parte de la entrevista, la correntina fue consultada por el supuesto affaire entre el cordobés y Karina La Princesita: "No digo que sea verdad. En su momento mucha gente me dijo que si pasó. Yo dije 'bueno, ya está', con todas las cosas que me venían pasando... Ya es suficiente, una raya más al tigre".