El conmovedor relato de Araceli González sobre el día que su hijo decidió contar en TV que sufrió un abuso

La actriz explicó que conocía lo que le había pasado a Toto hace tiempo, pero no se esperaba que él diera a conocer los hechos en la TV. "Nosotros nos habíamos enterado antes. Se abordó como se tenía que acordar, en todos los ordenes, y respetando la decisión de Toto de no contar nada. Cuando Toto lo contó en PH fue una decisión de él", detalló.

"Se sintió muy cómodo en el programa, escuchó a mujeres hablando de un tema que a él le había pasado y le salió contar su historia", añadió.

Por último, Ara remoró que, el día que se grabó PH: Podemos Hablar, su hijo se comunicó con ella después de su testimonio. "En el corte de PH, me llama y me dice: 'mamá, conté todo'. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Y me dijo: 'sentí que me sentía que sacar esta mochila públicamente'. Me quedé helada, estaba en un shopping, vine a casa y dije: 'ahora voy a necesitar ocho espaldas para cubrirlo a Toto'", cerró.

El devastador descubrimiento de Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar: "No soy su hijo..."

Toto Kirzner es el hijo de Adrián Suar y Araceli González. El joven se dedica a la actuación, como sus padres, y tiene un perfil bajó pero un gran sentido del humor.

Sus últimos papeles fueron en ATAV y Simona, tiras de El Trece, hicieron crecer mucho su popularidad. Actualmente, está en Tierra incógnita emitido por el canal de streaming Disney+. Sin embargo, este gran presente se vio opacado en las últimas horas cuando supo un dato devastador: su padre no sería su verdadero padre.

El rubio se hizo eco de esto en sus redes sociales. Con pantalla negra y unas letras blancas pidió: “Paren todo”. En el siguiente posteo escribió: “Me llegó algo un tanto revelador”, generando sorpresa e intriga entre todos sus seguidores.

“Al parecer no soy hijo de mi padre…”, escribió causando sensación. Pero, inmediatamente explicó lo que sucedió.

“Soy el hermano”, sumó tomándose de forma graciosa el error de un periodista que en lugar de arrobarlo a él en una foto, se equivocó y arrobó a su tío.