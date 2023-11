El conmovedor video de Vanesa Butera sobre el fin de su tratamiento contra el cáncer

Embed

Butera contó que le indicaron quimio y rayos. "Estoy terminando mi tratamiento de quimio y rayos en unas semanas. En dos meses sabremos si funcionó. Corrijo, en dos meses sabremos que funcionó", precisó.

En las últimas horas, en sus historias de Instagram, la actriz y cantante compartió un video muy emotivo, donde celebra el fin de su tratamiento junto a los profesionales que la atendieron, en CEMIC, en el último tiempo. “Ahora, a esperar dos meses para saber que funcionó y festejar”, sentenció.

El agradecimiento de Vanesa Butera a los médicos

En sus redes sociales, Vanesa Butera le agradeció a los médicos que la atendieron durante su tratamiento contra el cáncer.

"No hay palabras para ustedes. Sabía que eran los mejores.. pero esto.. Gracias toda la vida. Ojalá alguien que hace mucho no se chequea me lea y saque el turno", remarcaba Vanesa Butera sobre el trato del personal médico que la atendió.

"Gracias a todo el equipo de gineco y oncología del Hospital Británico, y al de radioterapia del CEMIC. En ambos lugares una humanidad de atención y contención que agradezco todos los días", finalizó agradecida por la contención recibida.