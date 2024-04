El contundente descargo de Eliana Guercio tras la fuerte acusación de Fernanda Iglesias

fernanda iglesias.jpg

Fue allí cuando Iglesias relató la experiencia que vivió con Eliana tiempo atrás. "Una vez yo la llamé, me dieron el teléfono de ella en La flia. Me dijeron: 'llamala, porque Romero tuvo un accidente'. Entonces le escribo, la llamo. Le pregunto: 'che, qué le pasó'. Me trata mal, me corta. Y después llama al Chato (Prada) o (Federico) Hoppe y dice todas malas palabras sobre mí, y dijo que me tenían que echar porque era una maleducada", contó.

Y mientras Yanina Latorre le dio la derecha a la periodista, afirmando que lo único que estaba haciendo su compañera era chequear la información, inesperadamente Marixa Balli se sumó a la lista de enemigas de la mujer de Chiquito Romero, al deslizar picante: "Lo único que te pido es que me avises en qué momento viene al piso (por Eliana), así me tomo unos días de vacaciones".

La respuesta de Eliana Guercio a Fernanda Iglesias tras acusarla de intentar dejarla sin trabajo

Así las cosas, pasadas unas horas, dado que estuvo hasta medianoche en los estudios de Telefe en el vivo del debate de Gran Hermano, el duro comentario de Fernanda Iglesias llegó a oídos de Eliana Guercio quien no dudó en salir a responderle de manera contundente.

Visiblemente molesta, Guercio recurrió a sus Instagram Stories para desmentir a Iglesias frente a sus casi 250 mil seguidores.

Descargo Eliana Guercio contra Fernanda Iglesias.jpeg

"Dadas las reiteradas ocasiones en las que la Sra. Fernanda Iglesias afirmó maliciosa e infundadamente un hecho que NO ocurrió, me veo en la obligación de expresarme al respecto", comenzó escribiendo con letra blanca y fondo negro en su descargo virtual.

Al tiempo que concluyó tajante: "Es una ABSOLUTA MENTIRA. No estuvo, no está y confío (porque algo me conozco), nunca estará en mi un acto de semejante bajeza".