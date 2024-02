Eliana Guercio hizo un comentario desafortunado sobre los docentes que fue repudiado en las redes sociales

Embed

Eliana Guercio, que estuvo como invitada la ciclo, lanzó su opinión al respecto y fue duramente cuestionada en las redes: "Para mí es muy importante la figura de la maestra. Para un niño es como una madre. Ver que esa persona que te tiene que cuidar y enseñar no te da clases por un tema de plata. Lo que yo no entiendo es, si los maestros cobraron mal toda la vida, ¿por qué eligen ser maestros? Elijan otra cosa. Desde que soy chiquita que cobran mal".

repudio eliana guercio.jpg

"Qué ignorancia por favor", "¿Qué le pasa a la mantenida esta?", "Ese pensamiento de mier... Las maestras son profesionales que se dedicaron a estudiar, no como ella en conseguir un marido futbolista que la mantenga", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

La dura pelea en el programa de Santiago del Moro entre Eliana Guercio y Edith Hermida que terminó mal

Días atrás se habría desatado una inesperada pelea dentro del staff radial del exitoso programa El club del Moro que conduce Santiago del Moro, que se renovó a comienzos de este año.

La misma tendría como protagonistas a Eliana Guercio y Edith Hermida, quien fue la última en incorporarse al ciclo durante el verano. La esposa del futbolista Chiquito Romero y su compañera habrían mantenida una tensa discusión fuera del aire.

Guercio decidió después sorpresivamente no ir más al programa radial en medio de este trascendido de conflicto con su compañera.

Consultada por estos rumores ante las cámaras de Intrusos, América Tv, Edith Hermida aclaró: "Yo no tengo ningún problema con Eliana. Desconozco las razones por las que se fue. Me enteré hoy que no iba a venir más".

A lo que el periodista le consultó: "Dicen que la discusión con vos habría sido el motivo por el que se fue. Esto te mancha...". Y la panelista comentó contundente sobre este tema: "No sé qué pasó con Eliana pero yo no me siento manchada. Estoy limpia".