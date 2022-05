El contundente estado de WhatsApp de Matías Defederico en medio de su pelea con Cinthia Fernández

En tanto, en medio de esta constante guerra donde las únicas rehenes son las tres nenas menores de edad, y que ninguna culpa tienen de los rencores mutuos de sus padres, este sábado el ex futbolista publicó un llamativo y contundente estado de WhatsApp en su teléfono celular, que bien puede hablar del estado de ánimo y cómo se siente ante esta situación de nunca acabar.

Matías Defederico estado WhatsApp notas de Dios.jpg El contundente estado de WhatsApp de Matías Defederico en medio su interminable guerra con su ex, Cinthia Fernández.

Se trata de un mensaje bajo el título 'Notas de Dios', que dice "Hijo te voy a sacar de esta situación con la frente en alto, sólo confía en mi. Att - Dios", donde él se limitó a expresarse a través del corazón que adjuntó a su estado en señal de un pedido al cielo para terminar de la mejor manera, y de una vez por todas, esta furibunda guerra entre la madre de sus hijas y él.

La pequeña victoria de Cinthia Fernández en su disputa con Matías Defederico

Hace unos días, Cinthia Fernández fue acusada por su ex, Matías Defederico, por 'impedimento de contacto con sus hijas' pero la panelista recibió un llamado desde la Dirección de Menores de Escobar que la tranquilizó y donde le dieron la razón.

cinthia fernandez matias defederico.jpg Matías Defederico denunció a Cinthia Fernández por impedimento de contacto con las hijas que tienen en común, pero la mediática se salió con la suya y la justicia le dio la razón.

"No saben la alegría que tengo. Me llamaron de la Dirección de Menores de Escobar por la denuncia ridícula del pobre nefasto que ya no sabe que hacer para llamar la atención y no hace nada en pro de una comunicación normal. Obviamente me dieron la razón porque yo argumenté por qué razón fui a buscar a las nenas antes al colegio, dos veces", explicó Cinthia Fernández contenta por el respaldo recibido.

Y fundamentó: "Me denunció por impedimento de contacto...ahora a esperar que la Justicia se expida. Era obvio... se ve que no le da para el razonamiento lógico. Las nenas no deben caminar 6 cuadras en el frío, llegan dormidas, cansadas, cargando las mochilas porque la persona intermediaria por problemas de salud no puede".