La explosiva frase de Leo García ante la demanda que le quiere iniciar Martín Salwe

El abogado designado por Martín para llevar esto adelante es el letrado Alejandro Cipolla que en los próximos días seguramente publicará los documentos de esta situación.

PrimiciasYa pudo entrevistar en exclusivo a Leo García quien se refirió a su paso por El hotel de los famosos y sobre lo sucedido con el locutor. "No me gustó estar en el programa, por eso me escapé y estuve una semana nada mas. Tampoco voy a exagerar, emocionalmente estoy ya recuperado, ya estoy haciendo mi música normalmente, estoy en lo mio... Estoy con la gente que me quiere. La verdad es que no me divierte estar en conflicto ya con los participantes, eso es un mambo que tienen ellos y yo ya me abrí de eso. Uno va cambiando, eso ya pasó hace cinco meses", comenzó diciendo.

Sobre las acciones judiciales que le iniciará Salwe, dijo: "Que haga lo que quiera, yo le mando carta documento y yo le mando la mía. Yo también tengo cosas para hacer, pero lo que pasa es que me aburre estar peleando. Si tiene dos dedos de frente, saliendo del programa, tiene que encargarse de su trabajo. El programa ya terminó, eso ocurrió adentro de la tele, ahora en la vida real no es El hotel de los famosos".

"No me arrepiento de lo que dije porque yo la pasé mal. Eso está ahí, salió en la tele. Tampoco tengo odio y no quiero seguir peleando afuera. Bastante pasó adentro y estar persegido afuera, es como estar perseguido por los ovnis esto", arrojó de manera directa.

Sobre si la situación se pudiera arreglar con un pedido disculpas, señaló: "Si son necesarias y él las necesita, yo no tengo problemas de pedirle disculpas. Pero igual sigo pensando en que si alguien te hace bullying por tu sexualidad, no está bien. Lo que dijo no está bueno y lo que yo dije no lo inventé, se vio en el programa. Yo creo que tanto a él como a mí se nos va a ir borrando con el tiempo. Yo no quiero más quilombos, quiero disfrutar de la vida".

Por otro lado, Leo García aclaró que no se irá del país, como trascendió hace unos días: "No me voy del país definitivamente, voy hacer una gira promocional. Hay gente que inventa eso pero mal. Siempre voy a estar en Argentina aunque yo voy y vengo".

Martín Salwe lleva a juicio a Leo García por tratarlo de "violín"

El lunes en LAM (América TV), Ángel de Brito dio a conocer que Martín Salwe inicia acciones legales contra Leo García. Segú explicó el periodista, el ex locutor de La Academia de Showmatch tomó esa decisión después de ver una nota del artista, donde lo trataba de "violín".

"Leo se fue el reality, nos dio una nota, habló de Martín y lo acusó de violador. Por esa entrevista, Martín le hace juicio a Leo", mencionó Ángel y pasaron al aire el fragmento, que el abogado de Salwe presentará como prueba en la Justicia.

"Es un violín en potencia. Es fuerte porque está en televisión un degenerado", había dicho el intérprete de Reírme más en dicha entrevista.

"Ya están armando la querella penal por calumnias e injurias", acotó Pía Shaw.

Por último, Ángel reveló que Alejandro Cipolla representará al ex locutor de La Academia en la demanda contra García.