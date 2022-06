La particular reacción de Martín Salwe tras el pedido de disculpas de Emily Lucius a Locho Loccisano

Así, ni bien se vio en la pantalla de El Trece su eliminación a manos de Melody Luz, Emily subió a su reabierta cuenta de Instagram su pedido de disculpas a Locho. Allí entre otras cosas, dijo "Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas".