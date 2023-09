El contundente pedido de la hija de El Polaco por la muerte de Silvina Luna

Hija del Polaco pedido justicia 1.jpg

Para ese entonces, su padre ya había hablado con LAM, donde aseguró estar "devastado" frente a la injusta situación por la que Silvina, quien fue su pareja en 2019, terminó pagando con su vida la mala praxis de Lotocki.

Así, ante la congoja y el dolor frente a tanta injusticia por la muerte de la ex GH, la hija del Polaco decidió compartir la publicación mencionada, donde se ve en primer plano a Aníbal Lotocki junto a una de sus cuestionables declaraciones: "No me siento responsable de esto porque no lo soy", como un claro pedido de justicia de una buena vez.

posteo cuestionatee Lotocki luna.jpg

El Polaco habló en LAM y expresó su tristeza por la partida de Silvina Luna

Luego de la despedida que compartió en sus redes sociales, El Polaco se expresó en una nota con LAM (América) sobre su dolor por la muerte de Silvina Luna este jueves.

Ambos famosos mantuvieron un romance que duró un año en el 2017 hasta que por una infelicidad del cantante le pusieron fin a la relación. Sin embargo, tras la partida de la modelo, el cantante la recordó con gran cariño y se unió a los pedidos de justicia.

"Estoy devastado, como estamos todos, con la noticia. Es muy triste, es increíble que le haya pasado esto", sostuvo el artista mientras andaba por la calle.

Silvina Luna y El Polaco

A su vez, la cronista le consultó su opinión acerca de Aníbal Lotocki, el médico que operó a Silvina y sería el causante de su insuficiencia renal e hipercalcemia, y el mismo sentenció: "Es una locura que siga libre y operando. Siento lo que sentimos todos: bronca, repudio, Justicia".

Finalmente, se sinceró y respondió de que forma mantendrá el recuerdo de la modelo. "En mi corazón, con las cosas hermosas que pasamos, con su sonrisa y siempre con amor", sostuvo.