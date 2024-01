El contundente video de Lali Espósito y Pedro Rosemblat que confirma la relación

"Personas del círculo de él me contaron que ya hace bastante están saliendo, están conociéndose sin rótulos, la están pasando bien", indicó Peñoñori.

Hasta el momento, tanto Lali Espósito como Pedro Rosemblat mantuvieron silencio en sus cuentas de Instagram respecto a los rumores de su presunto romance.

En esta ocasión, la cuenta de El ejercito de LAM compartió un posteo donde unas fans se acercaron a Lali mientras estaba con el comunicador. En un gesto singular, la artista se fotografió con sus seguidoras, mientras que Pedro se alejó discretamente de las cámaras.

Esta situación alimenta la especulación sobre el posible romance entre la cantante y el creador de contenido. Los seguidores quedan a la espera de más detalles sobre esta intrigante relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

La íntima reflexión que hizo Lali Espósito en su balance del 2023: "Estoy orgullosa de jugármela"

Lali Espósito es como el rey Midas, todo lo que toca lo transforma en oro. Por eso, este año, la cantante pop cosechó varios éxitos: lanzó su quinto álbum, se presentó en el Estadio Vélez Sarsfield e hizo una gira por varios países, entre otros logros.

Desde sus redes sociales, la artista hizo una publicación para agradecerle a sus seguidores el enorme apoyo. “No me sale hacer el clásico posteo de fin de año. Pensé qué fotos puedo poner y me abruma cuánto sucedió”, comenzó escribiendo Lali.

“Pensaba en cómo hacer para plasmar todo lo increíble del 2023. Los momentos imborrables de este año son muchos, en lo profesional y en lo personal. En lo segundo soy más celosa de qué compartir. Aprendí eso con el tiempo”, reflexionó.

Y expresó: “A su vez, parte de lo que me sucede es personal y ustedes (aquellos que me siguen con amor) son parte de mi vida. Entonces preferí escribirles para decir algo trillado de fin de año pero muy necesario: gracias”.

“Gracias a quienes durante este año hermoso me acompañaron. A quienes amaron mi disco y vinieron a mis shows. A cada uno de ellos. A los que vivieron ese estadio Vélez colmado, transformándome en la primera mujer en tener semejante privilegio. Gracias a los que simplemente me quieren, me bancan y están al día de lo qué pasa conmigo. A los que me dan su cariño genuino en la calle, en las redes, en cada viaje y en donde sea. Gracias al fandom que me banca el camino artístico, las decisiones y lo más personal también”, agregó.

También remarcó qué es lo que la enorgullece de las decisiones que toma en torno a lo laboral: “Estoy orgullosa de jugármela y de buscar siempre lo distinto en este camino del arte y de la vida. Siempre con amor. Gracias por este 2023 de disco, de giras, de fuerza, de baile, de energía y también de algunos dolores”.

Por último, cerró diciendo: “Un año de aprendizaje, de romanticismo al taco, de emociones, de crecimiento y búsqueda. No saben exactamente qué cosas me pasaron pero sé que están ahí. Eso es muy hermoso. Este año revalorice muchas cosas mías pero sobre todo la importancia del respeto, del amor y de los amigos que están en todas”.