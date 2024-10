El crudo relato de Sol 2 sobre los abusos en su infancia: "Si no me iba de mi casa, me moría"

Sol recordó que tuvo abandonar su hogar desde pequeña: "Si yo no me iba de mi casa, yo me moría. Mi mamá o yo corríamos riesgo. Fui muy valiente. La noche anterior que yo me fui, ella había perdido un bebé. Lo envolvimos en un paquete de azúcar y lo enterramos en el fondo de casa".

En su casa materna, ella sufría reiteradas violaciones de parte de diferentes integrantes de su familia. "Tenía 7 años y mi primo abusaba de mí. Nosotros teníamos un negocio y este chico Jorge se iba a dormir a mi habitación. Me hacía chupar la pi... acababa... un día me penetró", narró.

"Cuando terminaba todo eso, gritaba: 'Marta, Oscar, Santiago me está molestando, no me deja dormir'. A mí me castigaban", agregó.

Afortunadamente, Sol 2 logró reponerse de la pesadilla que fue su infancia. Desde muy pequeña conoció a Sol 1, quien se convirtió en su amiga y, posteriormente, en su pareja: “Nos conocimos hace 10 años en una comparsa. Desde ahí nunca más nos separamos. Estamos casadas, tenemos nuestra casa y eso es muy lindo. Ella me salvó la vida".

Embed

El desgarrador llanto de Moria Casán al escuchar la historia de vida de Sol 1 y Sol 2: "Conozco su lucha"

En 2023, en el Bailando 2023 (América TV), Sol 2 participó de la salsa de a tres con Romina Uhrig y contó su dura historia de vida que movilizó a la jurado Moria Casán.

"Hoy en día soy quien quiero ser", afirmó Sol 2. Y contó: "A veces me preguntan dónde está mi familia, pero sinceramente hace ocho meses que me operé mis lolas y de ese momento decidí ser huérfana. No tengo familia. Lo más lindo que me ayudaste vos es a contar que fui abusada".

"Antes me daba mucha vergüenza contar que fui abusada o que mis primos me hacían pis en la boca, que mis tíos, un padre o cualquier persona me tocaba. Para mí eso era normal. Haber entendido que podía contar eso te lo voy a agradecer siempre, Marcelo. Me ayudaste a ser libre y muy feliz", expresó emocionada la mujer trans frente al conductor Marcelo Tinelli.

Cuando la One hizo la devolución de la performance del trío quebró en llanto. "Nace una estrella para mí hoy, acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario. No te estoy halagando, mi amor, te estoy diciendo la verdad. Yo sé que te emocionás, yo me emocioné cuando ustedes lo abrazaron a Marcelo y le dijeron 'gracias', porque sé que es un sueño cumplido. Son personas grandes que han pasado por todo. A mí también me da ganas de llorar, de verdad. No puedo contener la emoción. Yo siempre estuve al lado de la marginalidad, perdón", dijo entre lágrimas.

"No quiero hacerme la gurú de nadie, ni la feminista, ni la que ocupa lugares. Yo, desde el año '70, estaba en los teatros y mi misión era ir a la comisaría a sacar a mis amigos bailarines. Sé por lo que pasan, sé de qué se trata. Y me emocionaron muchísimo. No sé por qué lloro tanto", se preguntó. Y lanzó su icónica frase para ella misma: "Si querés llorar, llorá".

Moria también dijo muy conmovida: "Entiendo la vida, porque una amiga mía, Ana Lupes, decidió hacerse mujer viviendo en mi casa, cuando se puso un sobretodo de una pareja mía y se fue a sacar un pasaporte para sentirse mejor, para sentir que era una mujer en otro cuerpo. Conozco la lucha, las quiero, las respeto, voy a estar siempre al lado de ustedes, y sin ningún oportunismo, porque lo siento".