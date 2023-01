El curioso pedido de Thiago de Gran Hermano 2022, a poco de haber dejado la casa

image.png

Después de su participación en Gran Hermano 2022, Thiago empezó a vivenciar la enorme popularidad que ganó. En sus redes mostró el reencuentro con su familia y sus afectos cercanos.

El muchacho de La Matanza también compartió historias, donde contó que recibió canjes de ropa. Sin dudas, su vida dio un giro rotundo tras su experiencia en el reality de Telefe.

¿Thiago Medina se anima a un repechaje en Gran Hermano 2022?

El último eliminado de Gran Hermano 2022, Thiago Medina habló con PrimiciasYa tras su salida de la casa. "Me gustó lo que viví adentro y lo disfruté, pero quería salir, estar con mi familia y mis amigos. Necesitaba verlos. Y estoy contento de estar afuera", manifestó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de reingresar, el joven de La Matanza fue tajante. "Muchas me preguntaron si volvería a entrar y la verdad que prefiero estar afuera, con mis hermanos, conociendo gente nueva y viviendo el día a día", explicó.

Thiago también se refirió al apoyo que tuvo de sus afectos cercanos: "Me siento orgulloso. Sé que estuvieron bancándome y eso me pone contento".

Por último, el joven opinó de la exposición que tuvo su hermana, Camila, en los medios. "Por suerte, ella se pudo mostrar. Me puso feliz saber que ella habló en los medios. Me alegró enterarme que ganó seguidores. Ella nació para las redes. Yo entré al reality porque ella me anotó. Así que cumplí mi sueño y el suyo también", concluyó.