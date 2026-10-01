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Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por su polémico mensaje: "fracaso" y "vida resuelta"

La conductora Yanina Latorre opinó sobre el reciente mensaje en redes de Mauro Icardi donde remarcó que se "confunde el desempleo con el fracaso" y fue tajante.

1 oct 2026, 09:45
Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por su polémico mensaje: fracaso y vida resuelta

Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por su polémico mensaje: "fracaso" y "vida resuelta"

Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por su polémico mensaje: fracaso y vida resuelta

Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por su polémico mensaje: "fracaso" y "vida resuelta"

Mauro Icardi soprendió esta semana con un posteo en su cuenta de Instagram donde se lo veía entrenando en un gimnasio y remarcó que se "confunde el desempleo con el fracaso" al estar como agente libre tras finalizar su contrato con el club Galatasaray de Turquía a mitad de año.

En ese sentido, Yanina Latorre analizó el polémico mensaje del futbolista en las redes y fue contudente al cuestionar la visión del concepto de "vida resulta" que hizo mención el deportista.

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“‘Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta’. Vos tenés la suerte de tener la vida más resuelta que otros porque ganaste millones de dólares. Hay gente que no se puede dar el lujo de vivir sin trabajar pero vos sí”, dijo la conductora desde su programa radial por El Observador.

Y amplió en ese aspecto: "Pero la vida resuelta no es solamente tener plata, lo digo en serio. La vida resuelta es tener un lugar de pertenencia, es tener trabajo, es tener amigos, es tener familia, es ser feliz, tener un grupo con quien comerte un asado en grupo o comerte una pizza”.

“O sea, la vida resuelta no es solamente tener una mansión, comer caviar y andar en avión privado. Porque sino sería muy triste la vida y solamente la resolverían los ricos”, continuó firme Yanina Latorre.

La conductora profundizó en que existen otras formas de alcanzar bienestar que no están atadas esencialmente al especto económico: "Hay gente que con un pedazo de pizza, haciendo un cumpleaños en su casa con lo que puede, también tiene la vida resuelta y lo digo de verdad”, comentó.

Y cerró acerca del presente laboral de Mauro Icardi: "Si tuviera libertad de elección no estaría tratando de negociar con algún club", observó picante.

Qué dice el polémico posteo de Mauro Icardi sobre el desempleo y fracaso

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta”, escribió Mauro Icardi vía Instagram mientras se mostraba realizando ejercicios de fuerza con mancuernas en el gimnasio.

Con esa frase, el futbolista marcó su postura frente a quienes consideran que estar momentáneamente sin club representa un problema o un retroceso en su trayectoria.

Luego profundizó sobre las decisiones que tomó a lo largo de su carrera y explicó por qué no considera que la ausencia de un contrato limite sus posibilidades.

“Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección. Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”, sostuvo del deportista.

Y cerró firme ante los comentarios sobre su vida: “No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”.

     

 

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