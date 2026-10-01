Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi por su polémico mensaje: "fracaso" y "vida resuelta"

“O sea, la vida resuelta no es solamente tener una mansión, comer caviar y andar en avión privado. Porque sino sería muy triste la vida y solamente la resolverían los ricos”, continuó firme Yanina Latorre.

La conductora profundizó en que existen otras formas de alcanzar bienestar que no están atadas esencialmente al especto económico: "Hay gente que con un pedazo de pizza, haciendo un cumpleaños en su casa con lo que puede, también tiene la vida resuelta y lo digo de verdad”, comentó.

Y cerró acerca del presente laboral de Mauro Icardi: "Si tuviera libertad de elección no estaría tratando de negociar con algún club", observó picante.

Qué dice el polémico posteo de Mauro Icardi sobre el desempleo y fracaso

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta”, escribió Mauro Icardi vía Instagram mientras se mostraba realizando ejercicios de fuerza con mancuernas en el gimnasio.

Con esa frase, el futbolista marcó su postura frente a quienes consideran que estar momentáneamente sin club representa un problema o un retroceso en su trayectoria.

Luego profundizó sobre las decisiones que tomó a lo largo de su carrera y explicó por qué no considera que la ausencia de un contrato limite sus posibilidades.

“Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección. Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”, sostuvo del deportista.

Y cerró firme ante los comentarios sobre su vida: “No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”.