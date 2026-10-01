Matías Alé, en el centro de un escándalo: una fuerte queja en un restaurante y un trabajo perdido

“Esto pasó es que el sábado 26 de septiembre, una hora antes que termine mi horario. Vino Matías Alé, me tocó recibirlo como recepcionista y mi rol es darle la carta, ubicar a la gente y abrirle la puerta", comenzó la joven.

"Me tocó atenderlo a Matías Alé como una persona normal como lo que es porque yo no lo reconocía. Lo primero que hace él es quejarse en tono mal, medio agresivo, como que algo no le gustó. Yo pensaba que era humorista y resulta que estaba diciendo cosas malas de mí, que cómo no lo había recibido como tenía que ser", continuó su relato.

Qué desató el supuesto enojo de Matías Alé

En la nota con LAM, la joven explicó el motivo que habría derivado en el enojo del actor: "Dijo que por qué yo no lo había recibido como una persona famosa, que él es famoso y todos lo reciben bien, con una sonrisa por la fama que él tiene. Todo eso le dijo a la encargada mirándome a mí, yo no entendía por qué me miraba tanto”.

Luego de ese episodio, Daira explicó que a las pocas horas le comunicaron que ya no seguiría trabajando allí: “Y me enteré todo cuando la otra encargada del otro turno, que no era la que Matías Alé le habló, me dijo que agarre las cosas y me vaya a mi casa. Yo no entendía nada. Le dije ‘¿Por qué? No entiendo nada’ y ella misma me dijo ‘porque vino Matías Alé y se quejó porque no le diste el trato como él se merece’”.

La joven explicó que esa noticia la tomó por sorpresa y no pudo contener la angustia, sin saber aún de quién se trataba el famoso: “Me dijeron eso y yo me fui a la bacha a llorar y a buscar a ver quién era, porque no sabía quién era MatÍas Alé”.

"No le gustó que no lo haya reconocido y tratado como una persona normal. Además me enteré que el lunes ya había alguien en mi puesto", concluyó indignada la joven.