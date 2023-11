Picantes posteos de Dalma y Gianinna Maradona ante el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial

Gianinna en la previa al balotaje llamó a no votar por Javier Milei y luego compartió un video del presidente electo hablando furioso en los medios.

En tanto, reposteó además un fuerte afiche contra el economista y líder de La Libertada Avanza: “Las personas que aman al Diego no votan a Milei”, decía el cartel, siguiendo el mismo pensamiento político que tenía el astro del fútbol.

gianinna maradona javier milei.jpg

Por su parte, en la previa al balotaje, Dalma Maradona publicó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram en el que directamente llamó a la gente a no votar a Milei.

Y remarcó: “Borré y escribí esto mil veces. Me parece muy injusto querer expresarse y no poder hacerlo sin recibir el ODIO de los que piensan distinto, pero tampoco me sale quedarme callada", comenzó Dalma Maradona su mensaje.

"Entiendo que estamos todos enojados y cansados pero hay cosas con las que no puedo negociar”, continuó.

“Hay derechos YA ganados con mucho esfuerzo como la ley del aborto, la ESI y el matrimonio igualitario que no pueden volver atrás. ¡Fueron 30.000 y cuestionar eso es reivindicar esa época ATROZ y pisotear la historia de nuestro país!”, describió la hija del Diez, entre otras críticas al economista.

Y cerró firme sobre su postura política: “¿Cómo vamos a tener a un presidente que odia al país que quiere gobernar? #NOVOTESAMILEI”.

dalma maradona javier milei.jpg

Las fuertes declaraciones de Dady Brieva por la llegada de Javier Milei al poder: "Nunca estuvimos..."

Javier Milei fue electo como nuevo presidente de Argentina el domingo tras vencer en el balotaje a Sergio Massa con más del 50 por ciento de los votos.

Antes del resultado final de los comicios, el actor Dady Brieva se mostraba preocupado ante la posible llegada del líder de La Libertad Avanza como presidente del país y dejó picantes conceptos.

En dialogó con los periodistas Cynthia García y Víctor Hugo Morales en la AM750, el artista kirchnerista manifestaba: "Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. No es una exageración, no lo digo porque yo sea peroncho".

Y remarcó: "Me gustaría que todos lo vean así. Porque después recuerdo en el 83' que mucha gente me decía que no sabían lo que hacían. Entonces no quiero después que vengan a decirme eso. Una cosa es ser ingenuo, otra ignorante y otra perverso".

El ex Midachi contó que había repetido las mismas cábalas que tuvo para las elecciones de octubre: "Yo pedí esta nota, porque es la cábala. Me hice una carne al horno con papas e iré a visitar algunos compañeros".

"Estoy invitado al búnker (de Sergio Massa), pero no sé cómo me voy a sentir. Porque si me quiebro mucho me voy a caracolear y venir con la gorda acá", decía Dady Brieva en la previa al resultado final del balotaje que no fue el que esperaba.