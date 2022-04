El dato que confirma el romance de Alina Moine y Marcelo Gallardo

Rodrigo Lussich contó: “Llegó la confirmación de un noviazgo del que se habló mucho y que no está ligado a nada extra matrimonial. Marcelo y Geraldine, su ex y madre de sus hijos, se separaron hace un buen tiempo, hace años, y ahora llegó un nuevo amor”.

alina moine.jpg

A lo que Luli Fernández detalló cómo fue la reveladora charla que tuvo con Alina Moine: “Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo… Yo no soy clandestina”, fueron las palabras que le dijo la conductora.

“Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, reveló la panelista.

Y agregó: “Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada”.

Embed

El primer flechazo entre Alina Moine y Marcelo Gallardo

En agosto de 2019 se conoció el video de uno de los días más gloriosos de Marcelo Gallardo en River Plate: cuando festejó en el Estadio Monumental la Copa Libertadores que le ganó en Madrid a Boca Juniors.

alina moine 2.jpg

En esa jornada, Fox Sports tuvo la transmisión y una de las presentadoras fue Alina Moine. Más allá de verse en infinidad de fiestas de River, por la proximidad de las fechas, puede haber sido el puntapié de la historia de amor de la que todos hablan.

"No voy a hablar de mi vida, prefiero evitarlo y cuidarlo y que quede par mí", expresó la conductora en charla con Intrusos por aquel entonces. Hoy el noviazgo es un hecho.