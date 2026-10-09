El dato que frustró el plan ideal de Mauro Icardi con la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara

El jueves se conoció que el Tribunal de Milán dictó la sentencia de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi después de mucho tiempo de batalla legal entre las partes.
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Mauro Icardi celebró la sentencia de divorcio de Wanda Nara pero a las pocas horas se confirmó un dato que puso un freno a su ánimo de victoria.
El jueves se conoció que el Tribunal de Milán dictó la sentencia de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi después de mucho tiempo de batalla legal entre las partes.
En sus historias de Instagram, el futbolista compartió con entusiasmo alguno de los puntos de la resolución donde se rechazó el pedido de manutención de 250 mil euros en favor de Wanda y también la solicitud de pensión por divorcio. Además, remarcó que ella deberá hacerse cargo de dos tercios de las costas del juicio.
Mauro Icardi detalló algunos de los puntos a su favor del divorcio y cerró incluso su mensaje con mucho entusiasmo de cara a lo que viene. "Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", indicó sobre el final de su mensaje.
Lo cierto es que se sabe que uno de los deseos del deportista sería poder vivir en Italia con su novia la China Suárez y también con sus dos hijas, algo que en la resolución del divorcio quedó en claro que no podrá suceder por el momento.
Así lo remarcó Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, quien desde las redes sociales salió a aclarar varios puntos que circularon tras concerse la noticia y en ese tema puntual de las niñas precisó qué determinó la jueza.
"La jueza resolvió que no le corrresponde a la Justicia italiana decidir sobre la custodia, residencia y alimentos de las menores. Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía", dejó en claro la letrada, quien remarcó que el Tribunal de Milán no tiene competencia para resolver esa cuestión referida a las menores.
Lo concreto es que Mauro Icardi se mostró firme y contento tras el divorcio con Wanda Nara y se muestra en un gran momento con la Chiina Suárez, quien celebró esta noticia con un video a puro baile. "Hoy es un buen día", expresó junto al emoji de un corazón y un mensaje dirigido a su pareja.
Frente a las explosivas declaraciones de Wanda Nara en charla con la periodista Naiara Vecchio, Mauro Icardi rompió el silencio y respondió públicamente a través de su cuenta de X.
El futbolista cuestionó con sarcasmo las referencias a su salud mental e introdujo en su descargo una mención al test psicológico MMPI, específicamente a la escala L, relacionada con la presentación de una imagen favorable de uno mismo.
“¿Qué podemos esperar de alguien que me dice Psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86? Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo”, escribió el futbolista, quien acompañó sus palabras con un emoji de risa para reforzar el tono provocador de su publicación.
Y lejor de cerrar el tema, Mauro Icardi amplió sus críticas y apuntó contra las personas que, según su mirada, difunden información falsa sobre él.
“Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, ¿hasta cuándo van a mandar a estos chimuertos a hablar de mí? Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”, lanzó enojadísimo en una frase con la que dejó en claro su malestar frente a los comentarios y las versiones que lo involucran.