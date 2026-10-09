El dato que frustró el plan ideal de Mauro Icardi con la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara

Así lo remarcó Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, quien desde las redes sociales salió a aclarar varios puntos que circularon tras concerse la noticia y en ese tema puntual de las niñas precisó qué determinó la jueza.

"La jueza resolvió que no le corrresponde a la Justicia italiana decidir sobre la custodia, residencia y alimentos de las menores. Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía", dejó en claro la letrada, quien remarcó que el Tribunal de Milán no tiene competencia para resolver esa cuestión referida a las menores.

Lo concreto es que Mauro Icardi se mostró firme y contento tras el divorcio con Wanda Nara y se muestra en un gran momento con la Chiina Suárez, quien celebró esta noticia con un video a puro baile. "Hoy es un buen día", expresó junto al emoji de un corazón y un mensaje dirigido a su pareja.

La furiosa respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras calificarlo de "psiquiátrico"

Frente a las explosivas declaraciones de Wanda Nara en charla con la periodista Naiara Vecchio, Mauro Icardi rompió el silencio y respondió públicamente a través de su cuenta de X.

El futbolista cuestionó con sarcasmo las referencias a su salud mental e introdujo en su descargo una mención al test psicológico MMPI, específicamente a la escala L, relacionada con la presentación de una imagen favorable de uno mismo.

“¿Qué podemos esperar de alguien que me dice Psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86? Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo”, escribió el futbolista, quien acompañó sus palabras con un emoji de risa para reforzar el tono provocador de su publicación.

Y lejor de cerrar el tema, Mauro Icardi amplió sus críticas y apuntó contra las personas que, según su mirada, difunden información falsa sobre él.

“Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, ¿hasta cuándo van a mandar a estos chimuertos a hablar de mí? Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”, lanzó enojadísimo en una frase con la que dejó en claro su malestar frente a los comentarios y las versiones que lo involucran.