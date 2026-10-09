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La furiosa respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras calificarlo de "psiquiátrico": "Que se cuelguen..."

Un fuerte descargo de Mauro Icardi sacudió las redes después de la sentencia de divorcio con Wanda Nara. El futbolista enfrentó las versiones sobre su salud mental y le dedicó un letal mensaje a su exesposa.

9 oct 2026, 09:29
La furiosa respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras calificarlo de psiquiátrico: Que se cuelguen...

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La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a escalar con un fuerte descargo del futbolista en redes sociales. Después de que su exmujer lo calificara de “psiquiátrico” y cuestionara su situación personal, el delantero salió al cruce con un mensaje cargado de ironía, apuntó contra quienes hablan de él y dejó frases contundentes en su cuenta de X, ex Twitter.

El nuevo enfrentamiento se desató luego de que Wanda Nara conversara con Naiara Vecchio, quien dio a conocer detalles de ese intercambio en el programa Los Profesionales con Flor (El Nueve). Allí, la panelista compartió las declaraciones de la empresaria, que se mostró tajante al hablar de su expareja tras conocerse la sentencia de divorcio.

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“Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que estás enfermo?”, habría expresado Wanda, según las palabras que la notera leyó al aire. De esa manera, la conductora dejó en evidencia su postura frente al final del matrimonio y volvió a quedar expuesta la tensión que atraviesa el vínculo entre ambos.

Sin embargo, la mediática también manifestó su conformidad con la resolución judicial y aseguró que no tiene intenciones de prolongar la disputa legal en Italia. “Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo. No voy a apelar, estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi”, sostuvo, de acuerdo con lo que transmitió Vecchio.

La periodista también reveló otra de las cuestiones que Wanda Nara habría planteado durante la conversación, vinculada con la situación económica que el futbolista habría expuesto en Italia. “Lo que me dice Wanda es que es insólito que presente en Italia que está quebrado, que dice ser desempleado y que no tiene dinero”, concluyó sobre el testimonio de la empresaria.

La feroz respuesta pública de Mauro Icardi a Wanda Nara por haberlo tildado de "psiquiátrico"

Frente a esas declaraciones, Mauro Icardi decidió romper el silencio y responder públicamente. A través de su cuenta de X, el delantero cuestionó con sarcasmo las referencias a su salud mental e introdujo en su descargo una mención al test psicológico MMPI, específicamente a la escala L, relacionada con la presentación de una imagen favorable de uno mismo.

“¿Qué podemos esperar de alguien que me dice Psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86? Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo”, escribió el futbolista, quien acompañó sus palabras con un emoji de risa para reforzar el tono provocador de su publicación.

Pero el descargo no terminó allí. Lejos de dar por cerrado el tema, Icardi amplió sus críticas y apuntó contra las personas que, según su mirada, difunden información falsa sobre él. Con un mensaje directo, cuestionó las versiones que circulan públicamente y manifestó su enojo por quedar nuevamente en el centro de las conversaciones mediáticas.

“Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, ¿hasta cuándo van a mandar a estos chimuertos a hablar de mí?”, lanzó el delantero, en una frase con la que dejó en claro su malestar frente a los comentarios y las versiones que lo involucran.

Finalmente, Mauro Icardi cerró su publicación con una última declaración que resumió su hartazgo por las repercusiones que generan su nombre y su vida privada. “Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”, sentenció.

Así, mientras Wanda Nara aseguró estar conforme con la sentencia de divorcio y manifestó que no apelará la resolución, Mauro Icardi eligió responder desde las redes sociales con un mensaje que volvió a poner el enfrentamiento entre ambos en primer plano. Una vez más, las declaraciones cruzadas dejaron expuesta la distancia entre la expareja, incluso después de conocerse la resolución que puso fin legalmente a su matrimonio.

     

 

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