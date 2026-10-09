La furiosa respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras calificarlo de "psiquiátrico": "Que se cuelguen..."

La periodista también reveló otra de las cuestiones que Wanda Nara habría planteado durante la conversación, vinculada con la situación económica que el futbolista habría expuesto en Italia. “Lo que me dice Wanda es que es insólito que presente en Italia que está quebrado, que dice ser desempleado y que no tiene dinero”, concluyó sobre el testimonio de la empresaria.

La feroz respuesta pública de Mauro Icardi a Wanda Nara por haberlo tildado de "psiquiátrico"

Frente a esas declaraciones, Mauro Icardi decidió romper el silencio y responder públicamente. A través de su cuenta de X, el delantero cuestionó con sarcasmo las referencias a su salud mental e introdujo en su descargo una mención al test psicológico MMPI, específicamente a la escala L, relacionada con la presentación de una imagen favorable de uno mismo.

“¿Qué podemos esperar de alguien que me dice Psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86? Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo”, escribió el futbolista, quien acompañó sus palabras con un emoji de risa para reforzar el tono provocador de su publicación.

Pero el descargo no terminó allí. Lejos de dar por cerrado el tema, Icardi amplió sus críticas y apuntó contra las personas que, según su mirada, difunden información falsa sobre él. Con un mensaje directo, cuestionó las versiones que circulan públicamente y manifestó su enojo por quedar nuevamente en el centro de las conversaciones mediáticas.

“Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, ¿hasta cuándo van a mandar a estos chimuertos a hablar de mí?”, lanzó el delantero, en una frase con la que dejó en claro su malestar frente a los comentarios y las versiones que lo involucran.

Finalmente, Mauro Icardi cerró su publicación con una última declaración que resumió su hartazgo por las repercusiones que generan su nombre y su vida privada. “Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”, sentenció.

Así, mientras Wanda Nara aseguró estar conforme con la sentencia de divorcio y manifestó que no apelará la resolución, Mauro Icardi eligió responder desde las redes sociales con un mensaje que volvió a poner el enfrentamiento entre ambos en primer plano. Una vez más, las declaraciones cruzadas dejaron expuesta la distancia entre la expareja, incluso después de conocerse la resolución que puso fin legalmente a su matrimonio.