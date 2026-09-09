Lola de Gran Hermano habló tras separarse de Manuel y aclaró si hubo una infidelidad: "Distintas formas de amar"

De esta manera, la ex Gran Hermano dejó en claro que la separación no habría sido consecuencia de una infidelidad, sino de diferencias dentro del vínculo y de distintas maneras de vivir y expresar el amor.

Cómo fue el posteo de Lola tras separse de Manuel de Gran Hermano

Una noticia inesperada sacudió a los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero decidieron poner fin a la relación que habían iniciado dentro del reality. Fue la propia Lola quien confirmó la separación en sus redes sociales, explicando las razones que la llevaron a cerrar una etapa que hasta hace poco parecía avanzar con solidez.

El anuncio generó sorpresa entre sus seguidores, sobre todo porque en sus últimas apariciones públicas ambos se mostraban unidos, cómplices y con gestos de enamoramiento. Sin embargo, detrás de esa imagen, el vínculo ya atravesaba tensiones que llevaron a Lola a tomar la determinación de cortar la relación.

"Quería contarles que decidí ponerle fin al vínculo que tenía con Manuel y seguir cada uno por su camino", expresó en un comunicado donde habló de su estado emocional y de la necesidad de priorizarse.

Más adelante, Lola profundizó en los motivos de su decisión y dejó una reflexión clara sobre su presente personal: "Hoy siento que necesito ponerme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien".

Lejos de enfocarse en lo negativo, la joven resaltó los buenos momentos compartidos con Iberó y le dedicó unas palabras de afecto. "Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor", aseguró.

Finalmente, Lola agradeció especialmente a quienes la acompañan desde las redes sociales y le brindan apoyo constante: "Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón".