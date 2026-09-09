Lola de Gran Hermano habló tras separarse de Manuel y aclaró si hubo una infidelidad: "Distintas formas de amar"

Luego de confirmar su separación, Lola, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, habló sobre el difícil momento que atraviesa tras ponerle punto final a su relación con Manuel, también exintegrante del reality de Telefe.
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Lola de Gran Hermano rompió el silencio tras confirmar su separación de Manuel, contó cómo atraviesa este difícil momento y respondió una de las preguntas que más circuló alrededor de la ruptura: ¿hubo una infidelidad?
Luego de confirmar su separación, Lola, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, habló sobre el difícil momento que atraviesa tras ponerle punto final a su relación con Manuel, también exintegrante del reality de Telefe.
Durante el stream de Telefe, Fefe Popgold fue directo al consultarle por los motivos que llevaron a la pareja a tomar la decisión de separarse: “¿Nos contás por qué cortaron con Manu? Queremos saber”.
Movilizada por todo lo ocurrido en las últimas horas, Lola explicó que todavía necesita tiempo para procesar la situación y contó que atravesó momentos de mucha angustia. "La verdad es que ahora estoy bastante angustiada con todo lo que pasó. Acaba de pasar otra cosa que no me gustó mucho, entonces prefiero, por lo menos hasta mañana, seguir tomándome el día para relajarme un poco, porque hay mucha información de golpe, y recién ahora me estoy pudiendo calmar, tuve mucho ataque de ansiedad también", expresó.
En medio de la conversación, Romina Uhrig también quiso saber si la ruptura había estado relacionada con una posible infidelidad. Lola fue contundente al descartar esa posibilidad y remarcó que en ningún momento buscó hablar mal de Manu al comunicar públicamente la separación. "No, justamente en mi comunicado en ningún momento hablé de infidelidad, en ningún momento hablé mal de él tampoco. Yo dije que me voy a quedar con los momentos lindos, fue más que nada falta de comunicación, no de comunicación, pero sino de falta de... de entendimiento. Tenemos distintas formas de amar, y la verdad que cuando se lo decís una vez y sigue todo igual... yo la verdad que no estoy en un momento que quiera seguir intentando cosas en un lugar donde me hago daño a mí misma", sostuvo.
De esta manera, la ex Gran Hermano dejó en claro que la separación no habría sido consecuencia de una infidelidad, sino de diferencias dentro del vínculo y de distintas maneras de vivir y expresar el amor.
Una noticia inesperada sacudió a los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero decidieron poner fin a la relación que habían iniciado dentro del reality. Fue la propia Lola quien confirmó la separación en sus redes sociales, explicando las razones que la llevaron a cerrar una etapa que hasta hace poco parecía avanzar con solidez.
El anuncio generó sorpresa entre sus seguidores, sobre todo porque en sus últimas apariciones públicas ambos se mostraban unidos, cómplices y con gestos de enamoramiento. Sin embargo, detrás de esa imagen, el vínculo ya atravesaba tensiones que llevaron a Lola a tomar la determinación de cortar la relación.
"Quería contarles que decidí ponerle fin al vínculo que tenía con Manuel y seguir cada uno por su camino", expresó en un comunicado donde habló de su estado emocional y de la necesidad de priorizarse.
Más adelante, Lola profundizó en los motivos de su decisión y dejó una reflexión clara sobre su presente personal: "Hoy siento que necesito ponerme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien".
Lejos de enfocarse en lo negativo, la joven resaltó los buenos momentos compartidos con Iberó y le dedicó unas palabras de afecto. "Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor", aseguró.
Finalmente, Lola agradeció especialmente a quienes la acompañan desde las redes sociales y le brindan apoyo constante: "Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón".