La dura confesión de Nicole Neumann sobre su conflcito con Mica Viciconte: "Lamentablemente..."

Según trascendió, habría sido Viciconte la que no quiso compartir con Nicole el festejo. Así, si bien Neumann mantuvo la calma en pos de resguardar a sus hija, deslizó picante: “Hace años que tomé la decisión de no hablar de nada que tenga que ver con los familiares o con ningún conflicto que se quiera generar por afuera con ellas, porque me parece que no corresponde y esa es mi manera de cuidarlas”.

En tanto, consultada sobre el cruce con Viciconte en un evento reciente, Nicoles Neumann le restó importancia. “No hubo diálogo, ni siquiera. Yo fui a acompañar a Sienna en su segundo concurso de salto. Siempre voy a estar al lado de ella”, dejó en claro.

Asimismo, tras revelar que todavía no comenzaron con el diseño del vestido que usará su hija para el festejo para el que aún falta un año, Nicole se refirió a las decisiones del entorno de Cubero y Viciconte que no quieren participar de eventos conjuntos. “No tengo ni idea. Estar en todas las cabezas es complicado. Yo estoy tranquila como mamá. Lo que importa son los chicos, como debe ser”, aseguró.

Al tiempo que con relación al festejo de 15 de Allegra el próximo año, Nicole concluyó reflexionando con una sutil frase que aniquiló a su ex y Mica Viciconte: “Lamentablemente mis hijas van a tener que aprender a convivir con esto”.

nicole neumann fabian cubero mica viciconte 1.jpg

Nicole Neumann enfrentó los terribles mensajes que recibe su hija Allegra por la polémica de su fiesta de 15

Hace poco Nicole Neumann confirmó de manera sorpresiva y con mucha angustia que no estará en el cumpleaños de 15 de su hija Allegra que será en enero del próximo año.

La modelo comentó que compartirá un viaje con su hija y que la fiesta será evento del papá Fabián Cubero, quien está en pareja con Mica Viciconte, con quien Nicole tiene una tirante relación hace años.

En ese contexto, Nicole Neumann confirmó que su hija Allegra empezó a recibir mensajes desagradables de la gente al hacerse conocida la interna familiar por su fiesta de 15 años.

"Divino, todo bárbaro, falta un año, con mucha ilusión. Estamos organizando todo. Ella tiene algo en mente, la semana que viene tenemos la primera entrevista con Laurencio Adot", precisó Nicole en charla con el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece.

“Yo con la única que hablo es con mi hija. No sé por qué tanto tema alrededor que no está bueno porque la gente mal interpreta", continuó la modelo evitando seguir hablando del tema.

Y confirmó los duros mensajes que recibe su hija adolescente en redes: "Le están mandando mensajes horribles a mi hija, tiene 14 años. No da. Es un tema interno y no tengo mucho más para decir. Sobre todo porque son chicas y no me interesa que sea público y las implique a ellas”.

En esa línea, en los últimos posteos de Allegra en Instagram se observan varios comentarios de seguidores en alusión a la ausencia de Nicole a su fiesta de 15.

"Por qué le haces eso a tu mamá??? Por qué elegiste a tu papá para sus 15?", "Allegra acordate que mamá hay una sola, madrastra un montón. Mamá siempre va a estar no pierdas ni desperdicies el tiempo disfruta de ella el tiempo pasa saludos", "¿Cómo vas a estar sin tu mamá y sin tu hermano Cruz o acaso preferis a Lucas? Y a Mica antes que tu mamá eso no se hace Madre hay una sola", se leen que le marcan varios usuarios a la adolescente.