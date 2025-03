La dura razón por la que Nicole Neumann se queda afuera de los 15 de su hija Allegra: "Me pone mal"

En un primer momento, la idea de la adolescente era que las dos familias puedan dejar de lado las diferencias y participar en armonía del festejo.

La postura de Mica Viciconte fue tajante de no ir en caso de que vaya Nicole. Lo cierto es que Neumann finalmente comentó en charla con Puro Show, El Trece, que por el momento su hija tendrá la fiesta con el padre y con ella se irá de viaje.

"Como dije, ella dijo que quería una fiesta con las dos familias, yo le dije que sí porque somos adultos y sabemos cómo lidiar con la vida. Pero por ahora la fiesta la hace con el papá y el viaje conmigo”, indicó Nicole Neumann.

“¿Entonces no vas a ir al festejo?”, le consultó el cronista. Y la modelo sentenció: “Conmigo hace el viaje. Allegra tuvo que dividir las cosas, así lo decidió. La fiesta es con el papá y el viaje conmigo, sí la voy a acompañar a hacerse el vestido”.

Y agregó con la voz entrecortada de tristeza ante su ausencia a tal importante evento: “Esto lo charlamos con ella y por cómo estaban las cosas es lo más conveniente”.

“Me pone mal. Me pone mal que ella tenga que lidiar con estas situaciones con tan corta edad porque me parece que no corresponde. Lamentablemente es lo que nos toca y ellas van a tener que aprender a lidiar con este tipo de cuestiones”, reconoció Nicole.

Y cerró: “Como mamá hay un montón de cosas que me duele porque no tendrían que estar en este lugar. Es lo que les tocó, lo que me tocó. Hay cosas que lamentablemente no puedo hacer o deshacer, entonces tenemos que seguir felices con los que nos toca. A mí me encanta viajar así que disfrutaremos mucho”.

nicole neumann.jpg

La irrevocable postura de Mica Viciconte sobre la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Aunque aún faltan varios meses, Fabián Cubero y Nicole Neumann ya están pensando y organizando lo que será la fiesta de 15 de su hija, Allegra Cubero.

En una nota con Puro Show, El Trece, la diosa de las pasarelas sorprendió al afirmar que no tendría problemas en compartir la celebración con la actual pareja de su ex, Mica Viciconte.

"Allegra quiso hacer la fiesta con las dos familias juntas. Yo le dije que de mi lado estaba todo bien, que era su día y yo lo único que quiero es que sea feliz", afirmó.

De todos modos, Nicole aclaró que la última palabra la tiene Allegra. "Ella es la que decide (quiénes más participan), verá qué hace", advirtió.

En Puro Show fueron a buscar la palabra de Mica Viciconte que adelantó su postura respecto de participar de los 15 de Allegra.

"Ya saben lo que pienso. Yo no voy a ir a un lugar en el que esté incómoda. No me interesa. No es que lo tengo a Luca y voy a ir solo por él. Creo que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. No hay que forzar”, expresó.

“¿Y si te lo pidiera Allegra?”, retrucó el notero. “La adoro a Ali, pero ella ya me conoce y sabe perfectamente lo que pienso. Por supuesto que entendería mi decisión, obvio”, sentenció.